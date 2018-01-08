به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور در پنل نخستین کنفرانس امنیتی با بیان اینکه سخنان وزیر امور خارجه در این کنفرانس امنیتی «دکترین امنیت منطقه ای ایران» است گفت: «منطقه قوی‌تر» و «امنیت شبکه‌ای» دو پایه اصلی دکترین منطقه‌ای ایران است.

وی ادامه داد: فهم ایرانیان از مهمترین مصادیق تنش در منطقه شامل چند موضوع است، اولین مسئله جنگ است، جنگ منطقه ما را بسیار فرسوده کرده است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دهه ۸۰ میلادی تجربه مبارزه مستمر با تروریسم را دارد، گفت: مبارزه با تروریست های انتحاری و عقیدتی را برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در این منطقه تجربه کرده است.

وی دخالت بیگانگان را یکی دیگر از چالش های منطقه برشمرد و ادامه داد: انبار شدن تسلیحات کشتار جمعی در این منطقه، باعث ایجاد رقابت تسلیحاتی خواهد شد که در نهایت منجر به جنگ خواهد شد.

آشنا ادامه داد: به این باور رسیده ایم که هیچ کشوری نمی تواند با ناامن کردن کشور دیگری برای خود امنیت را به ارمغان بیاورد و این موضوع در اتفاقات چند سال اخیر در منطقه به خوبی مشخص شد.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر لزوم همکاری های منطقه ای، گفت: وقتی کشوری برای مقابله با تروریسم مرزهای خود را کنترل نکند بدیهی است که تروریسم در منطقه گسترش خواهد یافت و یا اگر کشوری در مقابله با ریز گردها کوتاهی کند باید انتظار داشته باشد که کشور دیگری سیاست های آبی غلطی را در برابر او اتخاذ کند.

آشنا در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، همکاری های زیست محیطی و سایر حوزه ها، اولویت را به همکاری های منطقه ای می دهد.