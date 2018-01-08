محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل و ناکامی آمریکا در ایجاد اجماع علیه ایران و تصویب قطعنامه تحریمی، اظهار داشت: مهمترین نکته‌ای که بسیاری از اعضای شورای امنیت بر آن تاکید کردند و به همین دلیل با آمریکایی‌ها همراهی نکردند، این مسئله بود که اعتراضات اخیر در برخی شهرهای ایران یک مسئله کاملا داخلی بوده و اگر قرار باشد به خاطر آن قطعنامه‌ای تصویب شود، شورای امنیت هر روز باید درباره تظاهرات و راهپیمایی‌های آمریکا و فرانسه قطعنامه صادر کند.

وی افزود: شورای امنیت یک نهاد مهم در سازمان ملل است که باید درباره مسائل مهمی که صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را به خطر می‌اندازد، تصمیم بگیرد؛ از جمله درباره بحران یمن و کشتار زنان و کودکان این کشور توسط سعودی‌ها که دراین رابطه به اعتراف دبیرکل قبلی سازمان ملل، پول سعودی‌ها مانع مداخله سازمان ملل در این رابطه شده است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا و انگلیس همواره از نهادهایی مانند شورای امنیت به عنوان ابزار برای فشار بر کشورهای غیرهمسو استفاده می‌کنند، گفت: البته در این میان برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند.

جمالی در عین حال تصریح کرد: با وجود این مواضع پرفراز و نشیب، در نشست اخیر شورای امنیت تیر آقای ترامپ و خانم هیلی به سنگ خورد، البته به نظر می رسد تحرکات آنها به شکل‌های دیگر ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: روزگاری یکی از مقامات آمریکایی می‌گفت که ژن مردم ایران با دروغ بسته شده و اخیرا هم رئیس جمهور این کشور، مردم ایران را تروریست توصیف کرد، حالا مدافع حقوق مردم ایران شده‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر وحدت و همدلی گروه‌های سیاسی برای خدمت به مردم و تبیین منصفانه دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: آرایش دشمنان به گونه‌ای است که به عنوان مثال فرانسه از یک طرف به گروه‌های تروریستی مانند منافقین اجازه تحرکات سیاسی و تجمع می‌دهد و از سوی دیگر مدعی دوستی و ارتباط وسیع با جمهوری اسلامی است.

مکرون باید درک بهتری از تحولات جهانی داشته باشد

جمالی به لغو سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد فرانسه بیش از حد به رژیم صهیونیستی نزدیک شده، به همین دلیل آقای مکرون (رئیس جمهور فرانسه) باید درک بهتری از واقعیت‌های جهانی داشته باشد و سایر اروپایی‌ها نیز باید مراقب باشند.