شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ۲ ماه زودتر در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام موحدی ظهر دوشنبه، در نشست خبری که به منظور تشریح آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: استان اصفهان جزو ۱۵ استانی است که در کشور درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

وی بیان داشت:‌ در سال گذشته ۱۷۱ کانون آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان داشتیم که امسال ۱۳ کانون آلوده تاکنون شناخته شده است و در مجموع ۳۰۱ هزار و ۲۴۰ پرنده معدوم شد.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان اعلام کرد: تاکنون کانون‌های آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سه شهرستان خمینی‌شهر، نجف آباد و گلپایگان شناسایی شده است.

وی با اظهار اینکه در گلپایگان هفت کانون اصلی مرغ رنگی آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و یک کانون در شعاع یک کیلومتری همان کانون شناسایی شده است، افزود: در این کانون ها ۱۲۵ هزار قطعه پرنده و ۱۲ هزار و ۳۲۰ تخم مرغ معدوم شد.

موحدی با اشاره به اینکه همچنین در گلپایگان ۴۹ هزار و ۲۴۰ مرغ تخم گذار معدوم شد، ادامه داد: همچنین در خمینی شهر چهار کانون تشخیص داده شد که ۱۰۳ هزار پرنده معدوم شد و یک هزار و ۶۵۶ کیلوگرم تخم مرغ آلوده نابود شد.

گرانی تخم مرغ ناشی از افزایش قیمت خوراک طیور بود

وی با بیان اینکه در نجف آباد یک کانون تخم گذار آلوده شناسایی شد، گفت:‌ در این منطقه نیز ۲۴ هزار پرنده و ۵۲۰ کیلوگرم تخم مرغ آلوه نابود شد.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه گرانی تخم مرغ هیچ ارتباطی با بیماری آنفلوآنزای فوق حادپرندگان نداشت، اضافه کرد: اگر شاهد افزایش قیمت چند برابری تخم مرغ بودیم به خاطر گران شدن بیش از اندازه خوراک طیور از جمله ذرت است.

وی با بیان اینکه کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که حتی این بیماری از مخاط بینی هم وارد می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل قرنطینه کردن کامل کانون های آلوده، رعایت کامل ضوابط بهداشتی و همچنین از بین بردن درست طیور آلوده از اصولی است که برای جلوگیری از شیوع بیشتر آنفلوآنزای فوق حادپرندگان لازم و ضروری است.

موحدی یکی از ضعف های اساسی و قدیمی حوزه دامپزشکی را مجوز دادن به تمام داوطلبان پرورش طیور و مرغداری ها دانست که بدون اطلاع از آگاهی فرد داوطلب در این خصوص یا آشنایی وی با انواع بیماری طیور و راه های مقابله با آن مجوز داده می‌شود و گفت: همین مسئله سبب شده که در مواجه با این نوع بیماری ها بار زیادی بر دوش دامپزشکی باشد و جلسات آموزشی پی در پی برای مرغداران و پرورش دهندگان طیور قرار دهیم.

تب برفکی هنوز به اصفهان نرسیده است

وی با اظهار اینکه بدنبال رفع این ضعف از سوی دامپزشکی هستیم و باید به کسانی که مدارک معتبر دارند، مجوز داده شود، گفت: با وجودی که دستگاه های زیادی در حوزه کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نقش دارند و دامپزشکی تنها ۲۰ درصد نقش دارد اما در عمل دامپزشکی بار دیگر سازمان ها را هم بر دوش می کشد و ۸۰ درصد کنترل بیماری توسط این نهاد است و مابقی تنها ۲۰ درصد وظیفه را ایفا می کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان پرنده فروشی ها را یکی از معضلات اصلی و دغدغه دامپزشکی دانست و افزود: نظارت روی این صنف و برخورد و جمع آوری با پرنده فروشی ها وظیفه اصناف و شهرداری است که ما به جد از سوی شهرداری دنبال هستیم و لازم است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این حوزه وارد شود و از بعد غیر بهداشتی بودن پرنده فروشی ها اقدام به برخورد کند.

وی با اظهار اینکه بیماری آنفلوآنزای فوق حادپرندگان از گلپایگان شروع شد، گفت: تاکنون هیچ مورد انسانی از ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.

موحدی افزود: هم اکنون قم با مشکل تب برفکی مواجه است اما با نظارت و کنترل دقیق دام ها در اصفهان خوشبختانه هنوز هیچ موردی از تب برفکی در اصفهان مشاهده نشده است.