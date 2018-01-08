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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

تراکتورسازی و ذوب آهن پیشنهاد داده‌اند؛

احتمال جدایی سجاد شهباززاده از استقلال

احتمال جدایی سجاد شهباززاده از استقلال

احتمال این که سجاد شهباززاده استقلال را به مقصد تراکتورسازی یا ذوب آهن ترک کند وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شهباززاده بعد از یک فصل دوری از استقلال ابتدای فصل جاری به جمع آبی پوشان بازگشت. وی که بازگشتش به استقلال با انتقاد همراه بود، نیم فصل موفقی را در این تیم سپری نکرد و در حالی آبی ها هجدهمین دیدار خود در لیگ برتر را هم پشت سر گذاشتند که این مهاجم حتی یکبار هم موفق به گلزنی نشده است.

با اعلام سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال، شهباززاده به صورت رسمی از دو باشگاه تراکتورسازی و ذوب آهن پیشنهاد دارد و احتمال این که وی قبل از بسته شدن پنجره زمستانی نقل و انتقالات استقلال را به مقصد یکی از این دو تیم ترک کند وجود دارد. 

کد مطلب 4194457

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