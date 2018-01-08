۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

یوسف نژاد:

سقف درآمد نفتی در سال آینده ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس از تعیین سقف درآمدهای نفتی در سال آینده در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در تشریح نشست عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: بحث‌های درآمدی تقریباً به بخش‌های پایانی رسیده و کمیسیون از فردا قطعا وارد بحث‌های هزینه‌ای می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: عصر امروز کمیسیون درباره درآمدها و پیشنهاد کمیسیون‌ها و اعضا درباره تبصره‌های الحاقی به درآمدها وارد بحث شد.

یوسف نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه سقف درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد، ادامه داد: از این ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، ۳۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

وی با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون درباره فصل درآمدی بودجه سال ۹۷ یادآور شد: مالیات شرکت‌های دولتی ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها ۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های غیردولتی ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات فرآورده‌های نفتی ۵ هزار میلیارد تومان، مالیات بر سیگار ۲ هزار میلیارد تومان و سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سقف درآمدی از محل درآمد نفتی در سال ۹۷، ۱۰۶هزار میلیارد تومان و از محل واگذاری‌های مالی ۴۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد.

محمد مهدی ملکی

