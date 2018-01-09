افت دما در زنجان/ بارشی در زنجان نداریم

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان با بیان اینکه طی چند روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، افزود: جوی پایدار در استان حاکم است و در برخی از مناطق استان وزش باد حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه وزش باد استان را فرامیگیرد، اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: سامانه بارشی در استان زنجان تا اواخر هفته نداریم و سامانه بارشی از استان وارد شمال کشور میشود که تأثیر چندانی در زنجان ندارد.
یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته کاهش محسوسی مییابد و دمای هوای در وقت شامگاه و صبحگاه به دمای زیر صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به برودت هوا کشاورزان تمهیدات گرمایشی را مدنظر قرار دهند تا محصولات کشاورزی دچار سرمازدگی نشوند.
وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آببر گرمترین و فرودگاه زنجان با دمای -۹ سردترین ایستگاه استان طی ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسید.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان منفی پنج درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز یک درجه سانتیگراد سردتر شده است.
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