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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۲

اجرای نمایش «اگه بمیری» در تئاتر مستقل تهران

اجرای نمایش «اگه بمیری» در تئاتر مستقل تهران

نمایش «اگه بمیری» نوشته فلوریان زلر و به کارگردانی سمانه زندی نژاد بهمن و اسفند ماه در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اگه بمیری» نوشته فلوریان زلر، ترجمه ساناز فلاح فرد و به کارگردانی سمانه زندی نژاد قرار است بعد از حضور در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر مستقل تهران روی صحنه برود.

در این نمایش رضا بهبودی، الهام کردا، ستاره پسیانی و کاظم سیاحی ایفای نقش می کنند.

«اگه بمیری» پیش از این در فصل تابستان در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.

 از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به روح اله زندی فرد مجری طرح، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، آنکیدو دارش طراح صدا، رضا خضرایی طراح نور و مهدی آشنا عکاس اشاره کرد.

کد مطلب 4194770

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    نظرات

    • فریبا IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      تئاتر زیبایی بود اما ای کاش تو سایت خرید بلیط، مشخص کنید که برای افراد زیر ۱۵سال مناسب نیست نوشته بودید بالاتر از هفت سال ولی من مجبور شدم تمام طول تئاتر تو گوش پسرم هندز فری بذارم که قصه گوش کنه .

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