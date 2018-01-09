اجرای نمایش «اگه بمیری» در تئاتر مستقل تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اگه بمیری» نوشته فلوریان زلر، ترجمه ساناز فلاح فرد و به کارگردانی سمانه زندی نژاد قرار است بعد از حضور در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر مستقل تهران روی صحنه برود.

در این نمایش رضا بهبودی، الهام کردا، ستاره پسیانی و کاظم سیاحی ایفای نقش می کنند.

«اگه بمیری» پیش از این در فصل تابستان در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به روح اله زندی فرد مجری طرح، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، آنکیدو دارش طراح صدا، رضا خضرایی طراح نور و مهدی آشنا عکاس اشاره کرد.