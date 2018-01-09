زمان واریز مبلغ ترانسفر طارمی به حساب باشگاه پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال مهدی طارمی به باشگاه الغرافه قطر حدود ۹۲۰ هزار دلار برای این باشگاه قطری هزینه داشت. مدیران باشگاه الغرافه قطر به ازای پرداخت ۵۲۰ هزار دلار به باشگاه پرسپولیس و دستمزد ۴۰۰ هزار دلاری برای طارمی توانستند مهاجم تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار بگیرند.

مسئولان باشگاه الغرافه قطر طبق قول و قراری که با مدیران پرسپولیس داشتند پس از امضای قرارداد با مهدی طارمی، ظرف ۴۸ ساعت به حساب این باشگاه تمام مبلغ را واریز می کنند تا امور مربوط به صدور کارت آی. تی. سی طارمی توسط باشگاه پرسپولیس انجام شود.