علی اشکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه برنامه‌های کنونی تمرینات با توجه به در پیش بودن جام تختی در حال اجراست، اظهار داشت: جام تختی امسال شرایط کاملا متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی دارد، چراکه با تلاش فدراسیون کشتی، این مسابقات به عنوان یکی از قدیمی ترین تورنمنت های بین المللی کشتی دنیا در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از تفاوت های عمده این دوره از رقابتهای جام تختی، برگزاری پیکارها بصورت انفرادی است. در دوره های قبلی شاهد برگزاری مسابقات بصورت تیم به تیم بودیم، اما امسال این وضعیت به دلیل محاسبه امتیازات در سیستم رنکینگ تغییر کرده و امتیازات بصورت انفرادی محاسبه می شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: طبیعتا همین موضوع باعث می شود تا تمامی تیم های خارجی شرکت کننده با تمام توان به میدان بیایند تا در جمع کردن امتیازات در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی از قافله عقب مانند. طبق این سیستم هر کشتی گیر باید در ۴ تورنمنت بین المللی حضور یابد که یکی از همین تورنمنت ها جام تختی است.

اشکانی به تاثیر منفی و مثبت این موضوع اشاره کرد و گفت: طبق رنکینگ ما باید حداکثر با ۳۰ کشتی گیر در قابل سه تیم به میدان برویم در حالیکه در دوره های قبلی جام تختی نفرات بیشتری را به میدان می فرستادیم. ضمن اینکه باید در ارنج تیم ها نیز دقت بیشتری داشته باشیم، چون باید کشتی گیران ثابتی را در مسابقات مختلف به میدان بفرستیم تا این نفرات بتوانند طبق رنکینگ، امتیازات لازم برای حضور در میادین معتبر جهانی را کسب کنند.

وی خاطر نشان کرد: البته در کنار این قبیل دغدغه های کادر فنی، باید به مزایای این دوره از رقابتهای جام تختی هم اشاره کرد که آن هم برگزاری پیکارها طبق قوانین جدید است. مطمئنا بچه های ما می توانند در این مسابقات در مصاف با رقبای خارجی خود به خوبی با قوانین جدید هماهنگ شوند و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان در خصوص رقابتهای قهرمانی آسیا هم گفت: یکی از عواملی که رقابتهای جام تختی را با اهمیت بیشتری مواجه کرده این است که این تورنمنت به عنوان نخستین تورنمنت بین المللی پیش از رقابتهای قهرمانی آسیا می تواند در انتخاب نفرات ما برای ترکیب تیم ملی حائز اهمیت باشد. یعنی در واقع تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا از نفرات موفق و برتر جام تختی بیرون خواهد آمد.