به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز در طی مشاهده شدن دود سفید در فراز آسمان تهران روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: دود دیده شده صبح امروز در آسمان شهر تهران ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده‌های بال ثابت و متغیر و همچنین پهپادهای نیروی هوا فضای سپاه بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: این دود ناشی از تمرین های تاکتیکی پرنده های بال ثابت و سیار و همچنین پهبادهای نیروی هوافضای سپاه بوده است.

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: این تمرین تاکتیکی در یکی از پایگاه های مختص تمرین های هوافضا صورت گرفته است.