اطلاعیه واریز مرحله اول سود سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه شماره ۹ خود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اعلام کرد: نظر به اتمام دوره ده ساله تسویه اقساط سهام عدالت و بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مطابق آن سازمان خصوصی سازی موظف شده تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به تناسب میزان سهام هر مشمول، نسبت به واریز آن به حساب مشمولان اقدام کند، به اطلاع تمامی مشمولین قطعی سهام عدالت که شماره شبا بانکی آنان تاکنون به تایید سامانه سهام عدالت رسیده می رساند، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد واریز مرحله اول سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت را از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به حساب مشمولین آغاز کند و امکان برداشت آن از طریق بانک عامل که مشمولین شبا بانکی مربوط به خود را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، فراهم است.



بر اساس مفاد این اطلاعیه، واریز سود سهام عدالت متناسب با مبلغ سهامداری هر نفر، به حساب شخص مشمول واریز می شود. لذا هر یک از مشمولان که تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۳۱ در قید حیات بوده و شماره شبا بانکی خود را در سامانه سهام عدالت به تایید نهایی رسانیده و اکنون حساب بانکی آنان مسدود یا دچار مشکل نیست، از سود نقدی این مرحله برخوردار می‌شوند. بدیهی است مشمولین در قید حیات که تاکنون شماره شبا بانکی خود را به تایید سامانه سهام عدالت نرسانده‌اند، در این مرحله واریز سود ندارند و سود متعلق به آنان در مراحل بعد به طور یک جا پرداخت خواهد شد. این مشمولان مکلفند برای بهره‌مندی از سود سهام در مراحل آتی، نسبت به درج شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام کنند.



شایان ذکر است سود واریزی این مرحله در خانوارهای تا پنج نفر در زمان ثبت نام، به ازای هر مشمول با مبلغ سهام یک میلیون تومان، معادل پنجاه (۵۰) هزار تومان در نظر گرفته شده و مابقی طلب سود این افراد نیز پس از وصول از شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به تدریج و طی یک یا دو مرحله دیگر به حساب آنان واریز خواهد شد، ضمن آنکه افراد با مبلغ سهامداری کمتر از یک میلیون تومان به تناسب مبلغ سهامداری خود از سود بهره‌مند می‌شوند.



در پایان این اطلاعیه، سازمان خصوصی سازی متذکر می شود مشمولین محترم سهام عدالت و سایر مردم عزیز کماکان هوشیاری کافی داشته و صرفا به اخبار و اطلاع رسانی این سازمان که از طریق رسانه ملی، جراید کثیرالانتشار و یا سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اعلام می شود توجه نمایند و به سایر اخبار یا اطلاعات که ممکن است با هدف سودجویی برخی افراد از آنان یا فریب این عزیزان و دسترسی به اطلاعات و حساب های بانکی آنان باشد، به هیچ عنوان توجه نکنند.