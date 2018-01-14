کتاب «باغ لبخند» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «باغ لبخند» اثر محمود صادق‌منش از شاعران مطرح استان، به همت دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری یزد توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شد.

این مجموعه شامل اشعار طنز و منظومه‌های محلی است که در ۱۵۸ صفحه و در قطع رقعی با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

باغ لبخند سومین اثر این شاعر است و در این کتاب گزیده فرهنگ لغات به گویش یزدی نیز در بخش پایانی آن آورده شده است.

با انتشار این اثر تعداد کتاب‌های منتشر شده حوزه هنری یزد از ابتدای سال‌جاری تاکنون به چهار عنوان رسید.

محمود صادق‌منش متولد ۱۳۲۴ در یزد است که فعالیت در حوزه شعر و ادب را از حدود ۴۰ سال پیش و همزمان با اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرد.

مجموعه شعر آئینی «باغ بهشت» و «دیوان صادق» از دیگر آثار منتشر شده این شاعر یزدی است.