به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله بزرگ لوازم‌التحریر خارجی قاچاق در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری لوازم‌التحریر خارجی قاچاق در یک انبار واقع در اسلامشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی محل نگهداری کالاهای قاچاق شدند و با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به بازرسی از انبار مورد نظر اقدام کردند.

علیزاده بیان کرد: در جریان این عملیات، انبار محل نگهداری کالاهای قاچاق پلمب و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این انبار، ۱۵ هزار قلم انواع لوازم‌التحریر خارجی قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به ارزش ریالی کالاهای مکشوفه خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش لوازم‌التحریر قاچاق کشف‌شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

علیزاده در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.