رایزنی رئیس دفتر سیاسی حماس با رئیس سازمان اطلاعات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، یک منبع آگاه در جنبش حماس از دیدار هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر خبر داد.
حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر از هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش استقبال کرد.
در این دیدار راههای تکمیل اجرای تصمیمات اجلاس صلح شرم الشیخ و طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه بررسی شد.
حماس تلاشهای مصر برای تقویت ثبات و تحکیم آتشبس در نوار غزه را ستود.
این جنبش بر پایبندی خود به اجرای طرح ترامپ برای پایان دادن به رنج ساکنان نوار غزه و آغاز عملیات بازسازی تاکید کرد.
هیئت حماس در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و میدانی در نوار غزه و کرانه باختری را بررسی و به تعرضات و نقضهای روزانه رژیم صهیونیستی، عدم پایبندی این رژیم به توافق شرم الشیخ و طرح دونالد ترامپ و همچنین اعلام مخالفت آن با نقشه راه اشاره کرد.
همچنین هیئت حماس توضیحاتی درباره تحولات جاری در کرانه باختری، قدس و زندانهای رژیم صهیونیستی ارائه کرد و اقدامات رژیم اشغالگر را سیاستی ویرانگر و خطرناک دانست که مستلزم موضعگیری جدی در سطح منطقهای و بینالمللی است.
گفتنی است این اولین سفر الحیه به قاهره از زمان انتصاب به این سمت محسوب میشود.
در این هیئت، محمد درویش رئیس مجلس شورای حماس، خالد مشعل رئیس جنبش حماس در خارج، زاهر جبارین رئیس جنبش در کرانه باختری و باسم نعیم مسئول دفتر روابط عربی و اسلامی حماس حضور دارند.
این سفر در شرایطی انجام میشود که اختلافها بر سر اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه افزایش یافته است. مقامهای اسرائیلی مخالفت خود را با طرح ۱۵ مادهای تصویبشده از سوی شورای صلح اعلام کرده و هرگونه عقبنشینی نظامی از غزه را به خلع سلاح واقعی حماس مشروط کردهاند.
در مقابل، حماس بار دیگر بر پایبندی خود به نقشه راه مورد توافق تأکید کرده است.
مصر نیز بر ضرورت اجرای همه مفاد توافق، از جمله عقبنشینی اسرائیل از غزه و فراهم شدن امکان ورود کمکهای بشردوستانه، تأکید کرده است.
حماس اعلام کرده است که اولویتهای این گروه شامل برقراری کامل آتشبس، تکمیل عقبنشینی اسرائیل، بازگشایی گذرگاههای مرزی، ورود کمکهای بشردوستانه و اقلام مورد نیاز برای اسکان، آغاز روند بازسازی و فراهم شدن زمینه فعالیت کمیته ملی برای اداره غزه است.
آتشبس در غزه از اکتبر ۲۰۲۵ برقرار شده است. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی حماس، در پی آنچه این گروه نقض روزانه آتشبس از سوی اسرائیل میخواند، تاکنون یکهزار و ۲۵۸ فلسطینی کشته و چهارهزار و ۱۳۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
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