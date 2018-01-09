به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۱:۳۰ در ورزشگاه صنایع دفاع برگزار شد.

* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر دقایقی به طور اختصاصی با جباروف در خصوص جلسه دیروز این بازیکن در کمیته انضباطی و محرومیت یک جلسه ای وی صحبت کرد.

* بازیکنان استقلال به محض دیدن حسین حسینی از او بابت نرفتن به برنامه ۹۰ حمایت کردند!

* پس از صحبت های شفر با آبی پوشان، بازیکنان زیر نظر ساناک و طاهری بدن های خود را گرم کردند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر سایپا پرداختند.

* آیتم بعدی اختصاص به ارسال پاس های کوتاه و بلند داشت و شفر از بازیکنانش می خواست بدون معطلی توپ های دریافتی را به یار خودی ارسال کنند.

* فوتبال درون تیمی برنامه بعدی سرمربی استقلال بود. بخش پایانی هم به ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور اختصاص داشت که عملکرد ابراهیمی، جباروف و اسماعیلی بهتر از سایر بازیکنان بود.

* آبی پوشان فردا تمرینات خود را جهت دیدار برابر سایپا در زمین صنایع دفاع برگزار خواهند کرد.

* تیم فوتبال استقلال روز جمعه ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ از هفته نوزدهم لیگ میزبان سایپا خواهد بود.