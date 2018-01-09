۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

گزارش تمرین استقلال؛

صحبت‌های شفر با جباروف/ حمایت بازیکنان از حسینی

سرمربی استقلال قبل از شروع تمرین دقایقی به طور اختصاصی با جباروف در خصوص جلسه دیروز در کمیته انضباطی صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۱:۳۰ در ورزشگاه صنایع دفاع برگزار شد.

* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر دقایقی به طور اختصاصی با جباروف در خصوص جلسه دیروز این بازیکن در کمیته انضباطی و محرومیت یک جلسه ای وی صحبت کرد. 

* بازیکنان استقلال به محض دیدن حسین حسینی از او بابت نرفتن به برنامه ۹۰ حمایت کردند!

* پس از صحبت های شفر با آبی پوشان، بازیکنان زیر نظر ساناک و طاهری بدن های خود را گرم کردند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر سایپا پرداختند.

* آیتم بعدی اختصاص به ارسال پاس های کوتاه و بلند داشت و شفر از بازیکنانش می خواست بدون معطلی توپ های دریافتی را به یار خودی ارسال کنند.

* فوتبال درون تیمی برنامه بعدی سرمربی استقلال بود. بخش پایانی هم به ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور اختصاص داشت که عملکرد ابراهیمی، جباروف و اسماعیلی بهتر از سایر بازیکنان بود.

* آبی پوشان فردا تمرینات خود را جهت دیدار برابر سایپا در زمین صنایع دفاع برگزار خواهند کرد.

* تیم فوتبال استقلال روز جمعه ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ از هفته نوزدهم لیگ میزبان سایپا خواهد بود.

