دستگیری باند سارقان داخل خودرو در همدان

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درپی شکایات تعدادی از شهروندان در منطقه رسالت همدان مبنی بر سرقت لوازم داخل خودرو، تیمی از ماموران کلانتری ۱۵ رسالت ماموریت یافت تا با بررسی های پلیسی نسبت به شناسایی و دستگیری سارقان اقدام کنند.

وی افزود: ماموران با بررسی تک تک پرونده های واصله، متوجه شدند سارقان تمامی این پرونده ها، یک باند هستند که به صورت گروهی و حرفه ای اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو از قبیل پخش و باند، مدارک و وسایل داخل خودرو و بعضا قطعات خودرو می کنند.

قویمی در ادامه گفت: تحقیقات پلیسی ادامه یافت تا اینکه ماموران با بکارگیری شگردهای پلیسی موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه سرکرده این باند را به همراه دو نفر از همدستانش در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه سارقان تعداد زیادی ضبط پخش خودرو، لوازم و قطعات خودرو، قطعات گوشی تلفن همراه، کیف زنانه، تعداد ۲ عدد شمشیر و قداره، دوربین عکاسی و تعدادی کفش مردانه کشف شد.

سرهنگ قویمی گفت: متهمان در بازجویی های انجام شده به چندین فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهمان با دستور قضایی برای بررسی تخصصی تر جرایم در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از شهروندان خواست تا با مجهزکردن وسیله نقلیه خود به لوازم ایمنی و ضد سرقت، از نگهداری مدارک و اسناد، وجه نقد و اشیاء گران قیمت در داخل خودرو خودداری کنند.