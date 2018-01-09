به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «اپرا وینفری» مجری تلویزیون و ستاره معروف و پرطرفدار آمریکایی قصد دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ این کشور نامزد شود.

خود وینفری هنوز این خبر را تائید یا تکذیب نکرده است، اما رسانه‌های آمریکا قصد او برای نامزدی را از قول دوستانش در شبکه تلوزیونی سی ان ان نقل کرده‌اند.

برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک دوست نزدیک وینفری که خواست نامش فاش نشود نوشتند که بلندپروازی سیاسی این مجری تلویزیونی مربوط به امروز نیست و او ماه‌هاست که تصمیم گرفته تا وارد کارزار سیاسی شده و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بشود.

در صفحه توئیتر هالیوود ریپورتر نیز آمده است که گراهام استدمن، دوست قدیمی اپرا، خبر مربوط به قصد او برای کاندیداتوری را تأئید کرده و گفته است که این بستگی به نظر مردم دارد ولی او قطعا این کار را انجام خواهد داد.

این خبر در حالی پخش می‌شود که یکشنبه شب وینفری یک سخنرانی پرشور در مراسم گلدن گلوب ایراد کرد. برخی تحلیل‌گران آمریکایی، این سخنان وینفری را نشانه‌ای از آغاز تبلیغات او برای حضور در عرصه سیاست و به طور مشخص در رقابت‌های ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در این کشور دانسته‌اند.