۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

تحولات سوریه؛

پیشروی ارتش سوریه در حومه حماه و ادلب/کنترل بر فرودگاه ابوالظهور

ارتش سوریه با پیشروی در حومه حماه و ادلب موفق شد کنترل روستاهای جدید در این مناطق را از دست تروریستها خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش در جریان عملیات خود در حومه شمال شرقی حماه بعد از درگیری با عناصر گروه تروریستی جبهه النصره توانستند کنترل روستاهای «الشاکوسیه» واقع در این منطقه را به دست بگیرند.

ستاد اطلاع رسانی اخبار جنگ سوریه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور موفق شدند کنترل ۱۰ روستا در حومه جنوب شرقی ادلب را به دست بگیرند.

ارتش سوریه هم چنین کنترل روستاهای رسم حمیدی، سروج و اسطبلات واقع در حومه جنوب شرقی را به دست گرفت.

یک فرمانده میدانی نیز در گفتگو با اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای سوری بر فرودگاه نظامی ابوالظهور واقع در حومه جنوب شرقی ادلب مسلط شدند. به دست گرفتن کنترل این فرودگاه برای وارد آوردن ضربات سهمگین بر تروریستها از اهمیت استراتژیک برخوردار است.

فاطمه صالحی

