عفو بین الملل خواستار آزادی وبلاگ نویس عربستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عفو بین الملل با انتشار پیامی در توئیتر خواستار آزادی فوری رائف بدوی شد.

بدوی نویسنده، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر اهل عربستان سعودی است. او یکی از مؤسسان وب‌سایتی به نام «شبکهٔ لیبرال سعودی» است که به اتهام توهین به اسلام در این وب‌سایت در تاریخ هفتم ماه مه سال ۲۰۱۴ در یک دادگاه کیفری در جده به ۱۰ سال زندان، تحمل ۱۰۰۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون ریال عربستان (در حدود ۲۶۶٫۶۰۰ دلار آمریکا) محکوم شد به طوری که هر هفته باید ۵۰ ضربه شلاق بخورد.

وی بارها خواستار انحلال پلیس دینی عربستان (مرکز موسوم به امر به معروف و نهی از منکر ) و محاکمه ابراهیم الغیث رئیس پلیس دینی در دادگاه بین المللی شده است.

رائف سال ۲۰۰۶ سایت اینترنتی «لیبرال های عربستانی» را به راه انداخت و سپس به علت انتقاد از پلیس دینی و وهابیون عربستان متهم به توهین به دین اسلام شد و در دادگاه محاکمه گردید.

سازمان عفو بین‌الملل رائف بدوی را یک زندانی عقیدتی می‌داند و خواستار لغو فوری این حکم و آزادی بی قید و شرط وی شده است.