رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر از ثبتنام ۴۵۰۰ نفر تاکنون(سه شنبه) از استان فارس در شانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم خبر داد و گفت: مهلت ثبتنام در این آزمون تا ۳۰ دیماه جاری تمدید شده است.
مهدی احمدی، افزود: این افراد از مؤسسات قرآنی، بقاع و اماکن متبرکه، امور زندانها، کانونهای فرهگی مساجد و حسینیهها، داوطلبان آزاد و دستگاههای نظامی بودهاند.
وی در عین حال پیشبینی کرد ۵ هزار نفر از فارس در این رویداد قرآنی مشارکت می جویند.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه گفت: این آزمون کتبی و همزمان به شکل سراسری در فارس برگزار میشود.
احمدی با اعلام اینکه تمام شهرستانها میزبان آزمون خواهند بود افزود: در شیراز نیز حداقل ۳ حوزه امتحانی قرار خواهیم داد.
وی همچنین یادآور شد: تاکنون بیشترین آمار ثبتنامی در این دوره از آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم، از شهرستانهای شیراز و استهبان بودهاند.
این در حالیست که رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از به تعویق افتادن جشنواره ملی هنرهای نمایشی «آیات» به میزبانی شیراز خبر داد و گفت: این رویداد آیینی و تئاتری به اردیبهشت ۹۷ موکول شد.
احمدی در عین حال، از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا آخر بهمنماه امسال خبر داد و افزود: با اشاره به میزبانی این استان از جشنواره ملی هنرهای نمایشی «آیات»؛ بنا بود که این جشنواره در بهمنماه امسال برگزار شود اما زمان برگزاری آن به هفته اول اردیبهشتماه سال ۹۷ موکول شده است.
وی در ادامه افزود: تاکنون دست کم ۱۰۰ اثر از تمام استانهای کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
وی افزود: جشنواره ملی هنرهای نمایشی «آیات» در بخشهای مختلف تئاتر صحنهای، تئاتر خیابانی و تئاتر عروسکی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علاقهمندان جهت ارسال آثار خود میتوانند به دفتر معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ارسال کرده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.ayaatefars.com مراجعه کنند.
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