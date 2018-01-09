چهار فیلم در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود/ موافقت با ساخت ۴ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه ۱۷ دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «اکسیدان» به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی حامد محمدی، «نگار» به تهیه کنندگی و کارگردانی رامبد جوان، «مالاریا» به تهیه کنندگی مسعود ردایی و کارگردانی پرویز شهبازی و «غیر مجاز» به تهیه کنندگی محمدحسین عامری پویا و کارگردانی حسن یکتاپناه موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه پنج عنوان فیلم خارجی، ۲ عنوان فیلم مراکز فرهنگی، کوتاه و جشنواره ها و سه عنوان فیلم مستند آموزشی موافقت به عمل آمد.

موافقت با ساخت چهار فیلم در شبکه نمایش خانگی

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.

بر اساس جلسه ۱۷ دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد با ساخت فیلمنامه های «لایه های دروغ» به تهیه کنندگی محسن صرافی و کارگردانی رامین سهراب زاده آرانی، «گاوبندی» به تهیه کنندگی علی اکبر فاتحی و کارگردانی وحید پیماندار، «وقت رویا» به تهیه کنندگی علی مردانی و کارگردانی امیرحسین عنایتی و «کسوف» به تهیه کنندگی حمید محمدی و کارگردانی امیرمحمد توکلی موافقت به عمل آمد.