پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۳۶۱ تختخوابی ایلام ۶۴ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر علیزاده روز سه شنبه در جریان بازدید از این مرکز درمانی در حال ساخت اظهار کرد: این مرکز می تواند به قطب آموزشی و درمانی غرب کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: ظرفیت این مرکز بزرگ درمانی برای جذب بیمارن کشور عراق نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیمارستان ۳۶۱ تختخوابی ایلام در زمینی به مساحت ۶ هکتار و زیر بنای ۳۱ هزار متر مربع در ۹ طبقه در حال اجرا است و هم اکنون از پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی برخوردار است.

علیزاده تاکید کرد: قرار است بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان سال ۹۷ این پروژه تکمیل شود.

وی یادآور شد: ۲۵۰ میلیارد ریال در سال جاری برای شتاب بخشی در روند این پروژه اختصاص یافت که از این مقدار ۱۳۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: ۱۶۰ نفر نیروی مهندسی و کارگری در شرایط کنونی در اجرای این پروژه مشارکت دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت تامین اعتبارات و مراحل پیشرفت پروژه تاکید کرد: اعتبار خوبی نیز به تازگی از سوی مدیریت ارشد استان معادل ۱۵۰ میلیارد ریال برای تسریع در روند اجرای این طرح اختصاص یافته است که در صورت پیگیری مسئولان استان، این اعتبار تخصیص می یابد.