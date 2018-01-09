سردار جلالی با فرمانده کل ارتش دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضاجلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و امیر سرلشکر موسوی فرمانده ارتش دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای دیدار سردار جلالی ضمن تبریک انتصاب امیر موسوی، ارتش جمهوری اسلامی را یکی از پایه گزاران پدافند غیر عامل و عناصر خدمتگزار، فداکار و ایثارگر دوران ۸ ساله دفاع مقدس که شهامت و جسارت تعدی و تجاوز به کشور را از دشمنان گرفته و محیطی پایدار و باثبات فراهم آورده است ذکر نمود.

درادامه این دیدار پیرامون اهداف پدافند غیر عامل و زمینه های همکاری مشترک فی مابین این سازمان و ارتش از جمله؛ استفاده بهینه از ظرفیت های ارتش خصوصا در حوزه بهداشت و درمان، تولید ظرفیت های خاص در راستای مبارزه با تهدیدات حوزه زیستی و سلامت، ایجاد کارگاه های آموزشی به فرماندهان و عوامل مرتبط ارتش خصوصا در حوزه سایبری در راستای اهداف پدافند غیر عامل، استفاده از توان و نیروها در قرارگاه های استانی، ایجاد زمینه های مقابله با تهدیدات سایبری و بیولوژیک، تهیه لوازم و تجهیزات لازم جهت مقابله با بحران های ناشی از جنگ، آموزش و بالابردن سطح آمادگی فرماندهان و نیروهای مرزی جهت مقابله با تهدیدات حوزه زیستی وحملات بیولوژیک، ایجاد کارگا های آموزشی و تبادل اطلاعات، عملیات و شناخت فرماندهان در زمینه آفند و پدافند سایبری، تهدیدات متوجه ارتش در حوزه های سایبری و زیستی، طرح پدافندزیستی منطقه ای درکنترل نظامی در حوزه زیستی، مطالعه اقدامات ارتش های دیگر کشورها در حوزه های مختلف پدافندی از جمله زیستی، توانمند سازی ارتش در حوزهای مورد نظر سازمان پدافند در زمان بروز حادثه و تهدید، حضور ارتش در ساختار و تخصص های خاص پدافندی، تولید زیرساخت های ملی در ارتش در حوزه سایبری، آشنا سازی عوامل و نیروهای ارتش در حوزه تهدیدات نوین، آمادگی تجهیزاتی از جمله آزمایشگاه و درمانگاه جهت برخورد با تهدید، استفاده از ظرفیت های دانشگاه پدافند سایری در ارتش مباحثی مطرح گردید.

در خاتمه مقرر شد ضمن توسعه همکاری ، هماهنگی لازم در راستای سیاست ها و راهبردهای آتی و پیشبرد اهداف و برنامه های مشترک بین سازمان پدافند غیر عامل و ارتش جمهوری اسلامی با حضور کارشناسانی از سازمان و ارتش انجام پذیرفته، محورهای همکاری مشخص شود همچنین سازمان پدافند غیر عامل در راستای آشنایی و شناخت تهدیدات کارگاه های آموزشی برگزار نماید.