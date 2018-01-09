به گزارش خبرنگار مهر، دیده بان اخلاق و قوانین فیفا (فِرو) که به طور مستقل از فدراسیون جهانی فوتبال فعالیت می کند و در زوریخ مستقر است، از دخالت نهادهای دولتی در انتخابات فدراسیون فوتبال عربستان خبر داده و بر لزوم تعلیق این فدراسیون در فیفا تاکید کرده است تا فوتبال عربستان در آستانه شروع لیگ قهرمانان آسیا و همچنین مسابقات جام جهانی روسیه، در شوک بزرگی فرو برود.

دیده بان اخلاق و قوانین فیفا اعلام کرد: «تحقیقات یک ساله درباره انتخابات فدراسیون فوتبال عربستان نشان می دهد که این انتخابات با قوانین و مقررات فیفا در تناقض بوده است. این انتخابات شفافیت لازم را نداشته است. به عنوان مثال مسئولان بلندپایه کشور عربستان تلاش کرده اند تا عادل عزت به جای احمد عید به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عربستان انتخاب شود.»

در ادامه این گزارش آمده است: «این مقامات بلندپایه شامل شاهزادگان و مسئولان دولتی هستند که بر انتخابات تاثیر گذاشته اند و یک باشگاه محلی را از رای دادن محروم کرده اند. آنها همچنین به دیگر رای دهندگان دستور داده اند به یک کاندیدای خاص رای بدهند.»

فِرو همچنین از فیفا خواسته است تا اتهامات را علیه عادل عزت رئیس جدید فدراسیون فوتبال عربستان و حمایت رسمی کمیته ورزشی عربستان از وی در مقابل رقیبش را بررسی کند: «حمایت های سیاسی و دولتی از یک کاندیدا در انتخابات فدراسیون فوتبال "رسوایی" است و بر پروسه انتخابات تاثیر می گذارد. بنابراین فیفا باید اعلام کند که این انتخابات تقلب بوده و باید مجددا برگزار شود.»