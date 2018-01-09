نقش موثر مشارکت مردمی در ارتقاء امنیت/پاسخگویی به مطالبات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار "محمد مسعود زاهدیان" با حضور در مرکز نظارت همگانی (۱۹۷)، اظهار داشت: توجه بر تعامل با مردم، ترویج فرهنگ نقد پذیری، نظارت و پاسخگویی، بهره برداری از نظارت علمی اندیشمندان و محققان و ... همواره از راهبردهای اصلی در نیروی انتظامی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی خوبی میان مردم و نیروی انتظامی است، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۹۷ مشارکت مردم با پلیس را افزایش داده و پلیس نیز به پشتوانه این سرمایه اجتماعی گرانسنگ ماموریت ها را پیش می برد، چرا که اعتماد مردم به پلیس، افتخاری بزرگ برای نیروی انتظامی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، مشارکت مردم در امنیت عمومی را بسیار مهم و اثر بخش دانست و گفت: گسترش و تقویت تعاملات و ارتباطات مردمی پلیس و دیگر نهادهای متولی نظم و امنیت علاوه بر اثراتی که در حفظ آرامش و رفاه اجتماعی دارد بر استحکام ارکان نظام و ارتقاء رضایت عمومی اثر گذار خواهد بود.