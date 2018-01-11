امیدوارم بازی خوبی برگزار شود/ فوتبال ایران دچار حواشی زیادی شده

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی ظهر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد تبریز با فولاد خوزستان افرود: بازی سختی در پیش داریم. فوتبال ایران در هفته های اخیر دچار حواشی زیادی شده است.

وی سپس با بیان اینکه حضور هواداران باعث جذابیت بازی می شود، ادامه داد: بازیکنان در حضور تماشاگران با انگیزه تر و پرانرژی تر هستند.

پورموسوی با بیان اینکه هواداران باعث می شوند بازیکنان ما بخواهند بیشتر عرض اندام کنند، افزود: ما فردا با تمام توان تلاش می کنیم تا پیروز شویم. البته بازی سختی در پیش داریم چراکه در خانه حریف باید بازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه نسبت به بازی قبلی فرشاد جان‌فزا، فرزاد جعفری و امیر زلیکانی را در ترکیب نداریم، گفت: برای بازی فردا تیم تبریزی را آنالیز کرده ایم و آماده این بازی هستیم.

سرمربی فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه گسترش فولاد بعد از حضور فیروز کریمی بهتر شده است، ادامه داد: انها کادر فنی و بازیکنان خوبی دارند و بازی سختی در پیش داریم که امیدوارم فوتبال خوبی ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه مقابل تیم‌های این‌چنینی خوب بازی می‌کنیم، ابراز داشت: می‌توانیم نتیجه بگیریم، امیدوارم فردا با دست پر از این بازی بزرگ خارج شویم.