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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲

کناره گیری سفیر آمریکا در پاناما

کناره گیری سفیر آمریکا در پاناما

خبرها حاکی است سفیر آمریکا در پاناما از این سمت کناره گیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرها حاکی است سفیر آمریکا در پاناما در اعتراض به سخنان غیراخلاقی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور بر ضد مهاجران آفریقایی از مقام خود کناره گیری کرده است.

هنوز این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا تایید نشده است.

کد مطلب 4197730

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