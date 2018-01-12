کناره گیری سفیر آمریکا در پاناما

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرها حاکی است سفیر آمریکا در پاناما در اعتراض به سخنان غیراخلاقی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور بر ضد مهاجران آفریقایی از مقام خود کناره گیری کرده است.

هنوز این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا تایید نشده است.