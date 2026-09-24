توقیف ۳۷ خودرو و موتورسیکلت متخلف در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، طرح «آرامش» با محوریت برخورد با هنجارشکنان و وسایل نقلیه متخلف در شهرستان چگنی اجرا شد.

توقیف ۲۸ موتورسیکلت و ۹ خودرو

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی ۲۸ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و نداشتن مدارک و گواهینامه شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی بیان کرد: وسایل نقلیه توقیف‌شده برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

برخورد قانونی با وسایل نقلیه متخلف

گراوند با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی در شهرستان چگنی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که با رفتارهای پرخطر و هنجارشکنانه موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد و رفتارهای هنجارشکنانه، موضوع را از طریق مراجع انتظامی به پلیس اطلاع دهند.