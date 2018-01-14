نجات خدمه و سرنشینان کشتی نفتکش ایرانی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صبح امروز (یکشنبه) انجام شد، ‌ با تاکید بر اهمیت نجات خدمه و سرنشینان نفتکش «سانچی» خاطرنشان ساخت؛ باید با هماهنگی بیشتر با کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن عملیات امداد و نجات سرعت بیشتری پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور از ربیعی به عنوان رییس کمیته رسیدگی به حادثه این نفتکش که به کشور چین سفر کرده است، خواست تا با توجه به پیدا شدن جعبه سیاه کشتی علت حادثه را تا روشن شدن همه ابعاد ماجرا پیگیری کند.

جهانگیری با اشاره به نگرانی و انتظار مردم ایران به ویژه خانواده های خدمه کشتی برای امداد و نجات آن عزیزان، ‌ تصریح کرد، ‌ باید همه امکانات و ظرفیت سیاسی و لجستیک کشور در این خصوص بسیج شود.

ربیعی نیز در این تماس تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت کشتی حادثه دیده و اقدامات انجام گرفته برای خاموش کردن آتش و تسریع در عملیات نجات را به اطلاع معاون اول رییس جمهور رساند.