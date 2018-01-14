گفتارمتن‌ مستند «یاران غار» با صدای ثریا قاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند انقلاب اسلامی، محمد فرج صالحی کارگردان مستند «یاران غار» گفت: محله امام زین العابدین (ع) در دامنه کوه قاسیون و مشرف به شهر دمشق، محله‌ای است که اکثریت جمعیت آن را شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: شمار زیادی از مردم این محله هم اکنون در جبهه‌های نبرد با تروریست‌های تکفیری در حال مبارزه هستند و تشکیلات رزمی هم از این محله تشکیل شده و به جبهه‌های نبرد اعزام شده‌اند.

صالحی اظهار کرد: محله امام زین العابدین (ع) دمشق از ابتدای بحران سوریه تا کنون ده‌ها شهید تقدیم کرده است و همچنان آماده است تا شهدای بیشتری در مبارزه با تروریسم تکفیری تقدیم کند.

صالحی در پایان گفت: مستند «یاران غار» را در دمشق تصویربرداری کردیم و گفتار متن مستند «یاران غار» توسط ثریا قاسمی گفته شده است که صدای آشنای خانم قاسمی قطعا برای مخاطبان این مستند جذاب خواهد بود.

مستند «یاران غار» به کارگردانی محمد فرج صالحی در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده است و بزودی از شبکه های سیما نمایش داده خواهد شد.