ساز و کار رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح کمیسیون تلفیق را موظف کردند گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفتنی نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. و اگر کلیات لایحه به تصویب برسد به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

همچنین در ماده دیگری مقرر شد یک مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آیین نامه داخلی با عنوان طرح های تنقیحی به شرح زیر الحاق شود.

۱-متن پیشنهادی معاونت قوانین مجلس که به منظور تنقیح قوانین تهیه شده است با امضای حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان به عنوان طرح های تنقیحی به رئیس مجلس تقدیم می شود. هیات رئیسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به کمیسیون های مربوط اقدام می کند.

۲-گزارش طرح های تنقیحی به صورت یک شوری و بدون تفکیک کلیات و جزییات در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پس از گزارش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق و توضیح معاون قوانین مجلس هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه و توضیحات نهایی سخنگوی کمیسیون به مدت ۵ دقیقه، گزارش کمیسیون به رای گذاشته می شود.

در صورت عدم تصویب گزارش مذکور، مجددا به کمیسیون ارجاع می شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کنند، تا حسب روال این ماده رسیدگی شود.