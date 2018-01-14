توزیع و کاشت نهال رایگان در باغچه منازل شهروندان پهنه غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار این منطقه با بیان اینکه منطقه۲۱ با سرانه فضای سبز ۴۸مترمربع برای ساکنین آن دارای بالاترین رتبه از این منظر در بین مناطق ۲۲گانه پایتخت است، گفت: بازه زمانی ثبت نام طرح "کاشت رایگان نهال" از دهم دی ماه آغاز شده و تا اول اسفند ادامه خواهد داشت و شروع اجرای این طرح، بر اساس اولویت ثبت نام شهروندان، از پانزدهم دی ماه تا پانزدهم اسفند (هفته منابع طبیعی و درختکاری) می باشد که تبلیغات محیطی وسیعی با استفاده از ظرفیت سازه های تبلیغاتی منطقه۲۱ (بنرهای پرتابلی) در این خصوص صورت گرفته است.

وی فصل درختکاری را فرصتی مغتنم به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهری برشمرد و افزود: بخشی از توسعه فضای سبز شهری به داخل محدوده منازل، مدارس، ادارات و مجتمع های مسکونی مربوط می شود که بابت این مسئله، نیازمند مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اجرای طرح "کاشت نهال رایگان" در سطح محدوده منطقه۲۱ هستیم.

شهردار منطقه۲۱ در ادامه با اشاره به این مطلب که در سال گذشته تعداد ۱۱۴۱اصله نهال در باغچه منازل شهروندان ورودی غربی پایتخت غرس شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که امسال نیز با توجه به استقبال خوب شهروندان منطقه۲۱ از اجرای طرح "توزیع و کاشت نهال های رایگان"، تقریبا همین تعداد را در آمار فصل درختکاری داشته باشیم.

رحمانی با تاکید بر این نکته که در باغچه هر منزل حداکثر چهار نهال عموما مثمر شامل خرمالو، سیب، انجیر و گلابی کاشته می شود، یادآور شد: کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه۲۱ به همراه اکیپ اجرایی این مرکز با مراجعه به درب منازل شهروندان نسبت به کاشت نهال، ارائه آموزش های لازم درخصوص نحوه نگهداری و همچنین توزیع بروشور طریقه نگهداری نهال درختان کاشته شده، اقدام می کنند.

لازم به ذکر است، شهروندان متقاضی کاشت نهال رایگان، می توانند درخواست خود را از طریق تماس با سامانه۱۳۷ و یا شماره های ۴۴۵۶۴۲۱۷،۴۴۹۰۷۳۶۶ و ۴۴۷۸۶۰۹۰ ثبت کنند.