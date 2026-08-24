کلیات اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با موضوع بررسی طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان پزشکی و نحوه اجرای تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم، با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از پزشکان تعهدی برگزار شد و نمایندگان در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف طرح، بر ضرورت تأمین پزشک در مناطق کم‌برخوردار، اصلاح مدت تعهد خدمت و ساماندهی سهمیه‌های مناطق محروم تأکید کردند.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست این کمیسیون درباره اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی و تکمیلی، با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی از موضوعات مهم و مورد توجه کمیسیون آموزش است، گفت: در مجلس گذشته یکی از اقدامات مهم ما در حوزه عدالت آموزشی، اصلاح تعهدات سنگینی بود که بر عهده تعداد قابل توجهی از پزشکان کشور قرار داشت؛ چه پزشکان عمومی و چه متخصصانی که از طریق سهمیه مناطق محروم پذیرفته شده بودند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دوازدهم با اشاره به تعهد خدمت پزشکان پذیرفته‌شده در مناطق محروم، افزود: در گذشته برای افرادی که با نمرات لازم امکان قبولی نداشتند، سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شد و در مقابل، فرد متعهد می‌شد در مناطق محروم خدمت کند. این تعهد برای پزشکان عمومی سه برابر مدت تحصیل بود؛ یعنی پزشکی که هفت سال تحصیل کرده بود، باید ۲۱ سال در مناطق محروم خدمت می‌کرد و این موضوع عملاً بخش قابل توجهی از عمر حرفه‌ای پزشکان را درگیر می‌کرد.

بررسی ضرورت حمایت از نخبگان پزشکی و بازنگری در سهمیه‌های پذیرش دانشجویان مناطق محروم

وی در ادامه افزود: در دوره قبل، این تعهد برای پزشکان مناطق محروم به یک‌ونیم برابر کاهش پیدا کرد؛ به این معنا که تعهد پزشک عمومی از ۲۱ سال به حدود ۱۰ سال و نیم رسید و برای پزشکان متخصص نیز با توجه به دوره تحصیل، این تعهد به یک‌و هفت دهم برابر مدت تحصیل کاهش یافت.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه قوانین پس از اجرا، نقاط قوت و ضعف خود را نشان می‌دهند، ادامه داد: امروز دوباره این موضوع را در کمیسیون در دستور کار قرار دادیم تا اصلاحات لازم را در قانون انجام دهیم و در کنار آن، موضوعات دیگری از جمله نحوه محاسبه دوره‌های خدمت و سازوکار تأمین پزشک در مناطق محروم را مورد توجه قرار دهیم.

منادی با اشاره به برخی ابهامات درباره نحوه محاسبه تعهد خدمت، یادآور شد: یکی از پرسش‌های مهم این است که اگر پزشکی در منطقه محروم ۲۱ سال تعهد خدمت داشته و این تعهد به ۱۰ سال و نیم کاهش یافته است، مدت خدمت سربازی یا دوره طرح او از این مدت کسر می‌شود یا خیر؛ همچنین باید مشخص شود دوره کارورزی و سایر دوره‌های خدمت چگونه در محاسبه تعهد نهایی لحاظ خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق پزشکان و نیاز مناطق محروم، اظهار کرد: از یک سو باید شرایطی فراهم کنیم که پزشکان انگیزه لازم برای خدمت در مناطق محروم را داشته باشند و از سوی دیگر نمی‌توانیم نیاز مردم این مناطق به پزشک را نادیده بگیریم. اگر فردی پس از طی سال‌ها تحصیل و دریافت مدرک، به دلیل شرایط موجود حاضر به انجام تعهد خود نباشد، باید سازوکار قانونی مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد.

منادی با بیان اینکه در قانون گذشته برای عدم انجام تعهدات، ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده بود، یادآور شد: باید بررسی شود که در اصلاحیه جدید چه ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است؛ نمی‌توان صرفاً تعهد گرفت اما ابزار و سازوکار لازم برای اجرای آن را پیش‌بینی نکرد. باید قانونی وضع کنیم که ضمن ایجاد هم‌افزایی، حقوق پزشکان، نیاز مناطق محروم و منافع همه آحاد جامعه را همزمان در نظر بگیرد و نقاط ضعف قانون موجود را برطرف کند.

تعهد خدمت باید متناسب با واقعیت‌های دوره تحصیل و خدمت باشد

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه با تشریح وضعیت تعهد خدمت پزشکان پذیرفته‌ شده از سهمیه مناطق محروم، تصریح کرد: پزشکانی که هفت سال تحصیل می‌کردند، طبق قانون موظف بودند سه برابر مدت تحصیل خود، یعنی ۲۱ سال، خدمت کنند و متخصصانی که چهار یا پنج سال تحصیل می‌کردند نیز ۱۵ سال تعهد خدمت داشتند؛ البته افرادی که از سهمیه عادی پذیرفته شده بودند، مشمول این شرایط نبودند و طبق قانون باید دو برابر مدت تحصیل خود در کشور حضور داشته باشند که دو سال آن مربوط به طرح و مابقی حضور در کشور است.

وی با تأکید براینکه هدف اصلی از این تعهدات، محرومیت‌زدایی و تأمین پزشک در مناطق محروم است، افزود: حضور پزشک در مناطق محروم اهمیت زیادی دارد و باید سازوکاری داشته باشیم که این مناطق از پزشک برخوردار باشند؛ به همین دلیل، تعهد سه‌برابری پزشکان مناطق محروم را در دوره قبل به یک‌ونیم برابر کاهش دادیم و تعهد ۲۱ ساله پزشکان به حدود ۱۰ سال و نیم رسید.

منادی درباره پیشنهاد مطرح‌ شده برای نحوه محاسبه تعهد خدمت نیز یادآور شد: در این طرح پیش‌بینی شده است مدت کارورزی پزشکان از دوره تعهد کسر شود؛ به‌عنوان نمونه، اگر ۱۸ ماه از دوره هفت‌ساله تحصیل کسر شود، مدت باقی‌مانده محاسبه و سپس یک‌ونیم برابر آن به‌عنوان تعهد خدمت در نظر گرفته شود. همچنین مدت سربازی در صورت انجام خدمت با لباس پزشکی و دو سال طرح نیز باید در محاسبه تعهد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع اولویت‌بندی سهمیه‌ها، افزود: باید سهمیه ۳۰ درصدی مناطق محروم در برخی رشته‌ها که متقاضی کمتری دارند مورد بازنگری قرار گیرد و در رشته‌های پرطرفدار، این ظرفیت به شکل مؤثرتری برای تأمین پزشک مناطق محروم استفاده شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی نیز می‌تواند در تأمین نیروی مورد نیاز مناطق محروم مؤثر باشد، یادآور شد: وقتی تعداد پزشکان افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً ظرفیت بیشتری برای حضور پزشکان در مناطق محروم خواهیم داشت و باید این ظرفیت را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که هدف محرومیت‌زدایی محقق شود.

منادی با اشاره به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون عدالت آموزشی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، خاطرنشان کرد: کلیات این طرح به اتفاق آرا تصویب شد و این طرح بند دارد که در جلسه هفته آینده، این بندها مورد بررسی و رأی‌گیری قرار خواهد گرفت.

حاجی‌بابایی: مردم مناطق محروم حق دارند از خدمات پزشکی برخوردار شوند

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات حوزه سلامت، گفت: هرچقدر درباره افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بحث شود، مسئله اصلی این است که بخش قابل توجهی از مردم به پزشک دسترسی کامل ندارند و پزشکان نیز به دلایل مختلف در مناطق محروم خدمت نمی‌کنند؛ بنابراین اصلاح قانون عدالت آموزشی می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند، اما در کنار تأمین پزشک باید امکانات پزشکی نیز در این مناطق فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت پوشش کامل بیمه‌ای مردم و اصلاح تعارض منافع در حوزه دارو تأکید کرد و خواستار ساماندهی ساختارهای مرتبط با تولید، خرید و توزیع دارو به نفع مردم و به‌ویژه اقشار محروم شد.

عباسی کالی: کلیات اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی به اتفاق آرا تصویب شد

عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی به اتفاق آرا، یادآور شد: موضوع ادامه تحصیل و جابه‌جایی پزشکان نیز در این نشست بررسی شد و تلاش کمیسیون این است که ضمن رفع ابهامات موجود درباره دوره تحصیل و سربازی، شرایط عادلانه‌تری برای تأمین پزشک در استان‌ها، شهرستان‌های دوردست و مناطق محروم ایجاد شود.

میرمحمدی: کارورزی و سربازی باید در تعهد خدمت پزشکان محاسبه شود

سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد که به عنوان طراح طرح مزبور در جلسه حضور داشت، با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعهد خدمت پزشکان، گفت: تعهد ۲۱ ساله پزشکان مناطق محروم در گذشته موجب شد بخش قابل توجهی از ظرفیت این سهمیه خالی بماند؛ بنابراین باید با اصلاح قانون، ضمن حفظ نیاز مناطق محروم، انگیزه پزشکان برای استفاده از این ظرفیت افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه، افزود: دوره کارورزی و مدت خدمت سربازی پزشکانی که با لباس پزشکی خدمت کرده‌اند باید در محاسبه تعهد لحاظ شود. میرمحمدی همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های بهیاری برای گذراندن طرح سه‌ساله در مناطق محروم و روستاهای مورد نیاز وزارت بهداشت را مطرح کرد.

مصطفوی: کاهش تعهد نباید مناطق محروم را با کمبود پزشک مواجه کند

سید ابوالحسن مصطفوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌ها، گفت: هرگونه کاهش تعهد باید با سازوکار جایگزینی پزشک همراه باشد تا خروج افراد از تعهد، مناطق روستایی و شهرستان‌های دور را با کمبود پزشک مواجه نکند.

احمدی‌سنگر: کمبود پزشک در مناطق محروم جدی است

محمدرضا احمدی‌سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به کمبود پزشک در مناطق مرزی و شهرستان‌ها، گفت: در برخی مراکز درمانی حتی پزشک وجود ندارد یا حضور آنان بسیار محدود است. وی همچنین با انتقاد از دریافت مبالغ خارج از تعرفه در برخی مراکز درمانی، خواستار ساماندهی این وضعیت شد.

فیاضی: آزمون دستیاری باید با عدالت آموزشی برگزار شود

عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، نیز با انتقاد از نحوه برگزاری آزمون دستیاری پزشکی، افزود: حذف یا اصلاح چندباره سؤالات پس از آزمون می‌تواند حقوق داوطلبان را تضییع کند و وزارت بهداشت باید در طراحی و برگزاری آزمون‌ها دقت بیشتری داشته باشد.

حق‌وردی: اصلاح قانون باید به حمایت از نخبگان پزشکی منجر شود

حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تاکید بر ضرورت حمایت از نخبگان پزشکی، تصریح کرد: تجربه تعهدات سنگین گذشته نشان داد که اجبار به‌ تنهایی نتوانسته تأمین پزشک در مناطق محروم را تضمین کند؛ بنابراین اصلاحات جدید باید به ماندگاری پزشکان توانمند و افزایش انگیزه آنها برای خدمت منجر شود.

هاشمی: قانون باید با واقعیت مناطق محروم منطبق باشد

سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با انتقاد از نحوه تفسیر مدت تحصیل در محاسبه تعهد خدمت، افزود: اگر مبنای تعهد، مدت واقعی تحصیل است، باید دوره تحصیل و کارورزی به‌ صورت منسجم در قانون محاسبه شود. دشواری تأمین پزشک متخصص در خراسان جنوبی و نهبندان، به وضوح دیده می شود، قانون‌گذاری در این حوزه باید با واقعیت‌های مناطق محروم و نیاز مردم این مناطق هماهنگ باشد.

چنگیز: سهمیه عدالت آموزشی باید متناسب با نیاز مناطق تعیین شود

در جریان این نشست طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز با اشاره به سابقه قانون عدالت آموزشی یادآور شد: سهمیه این قانون در ابتدا برای رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت و به میزان ۱۰ درصد ظرفیت مازاد تعیین شده بود، اما در اصلاحات بعدی به ۳۰ درصد ظرفیت همه رشته‌ها تسری یافت. با توجه به افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، اختصاص سهمیه ثابت ۳۰ درصدی برای همه رشته‌ها و مناطق منطقی نیست و باید میزان سهمیه بر اساس نیاز واقعی مناطق و رشته‌های مورد نیاز نظام سلامت تعیین شود.