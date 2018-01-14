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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

کتاب صوتی «هاگاکوره» روانه بازار شد

کتاب صوتی «هاگاکوره» روانه بازار شد

کتاب صوتی سامورایی هاگاکوره، روانه بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاگاکوره، کتاب سامورایی، چکیده گفتگوهای یاماموتو چونه تومو و راهبی جوان در طول هفت سال و بیش از هزار و سیصد گفتار است که مترجم انگلیسی این کتاب سیصد گزین گویه را انتخاب و ترجمه کرده است.

این کتاب به همت سیدرضا حسینی و نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است. از موضوعات سخنان چومه تومو در کتاب می‌توان به مواردی مانند مرگ، گفتار و کردار، همت در کارها، اطاعت از امیران، وفاداری، آراستگی سامورایی، نیایش و ... اشاره کرد. موسسه نوین کتاب گویا نسخه صوتی این کتاب ارزشمند را با روایت آرش نصیرپور تهیه و عرضه کرده است.

نسخه فیزیکی کتاب صوتی «هاگاکوره» هم اکنون در شهر کتاب‌ها، کتاب فروشی‌های معتبرو فروشگاه اینترنتی دیجی کالا قابل تهیه است و همچنین نسخه دیجیتال آن در سایت رسمی نوین کتاب گویا عرضه می‌شود. به زودی کتاب‌های دیگری از نشر چشمه به صورت صوتی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4199474

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