کتاب صوتی «هاگاکوره» روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاگاکوره، کتاب سامورایی، چکیده گفتگوهای یاماموتو چونه تومو و راهبی جوان در طول هفت سال و بیش از هزار و سیصد گفتار است که مترجم انگلیسی این کتاب سیصد گزین گویه را انتخاب و ترجمه کرده است.

این کتاب به همت سیدرضا حسینی و نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است. از موضوعات سخنان چومه تومو در کتاب می‌توان به مواردی مانند مرگ، گفتار و کردار، همت در کارها، اطاعت از امیران، وفاداری، آراستگی سامورایی، نیایش و ... اشاره کرد. موسسه نوین کتاب گویا نسخه صوتی این کتاب ارزشمند را با روایت آرش نصیرپور تهیه و عرضه کرده است.

نسخه فیزیکی کتاب صوتی «هاگاکوره» هم اکنون در شهر کتاب‌ها، کتاب فروشی‌های معتبرو فروشگاه اینترنتی دیجی کالا قابل تهیه است و همچنین نسخه دیجیتال آن در سایت رسمی نوین کتاب گویا عرضه می‌شود. به زودی کتاب‌های دیگری از نشر چشمه به صورت صوتی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.