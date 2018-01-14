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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۵۴

امروز صورت گرفت؛

بازدیدوابستگان نظامی۲۵کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

بازدیدوابستگان نظامی۲۵کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

هیأتی از وابستگان نظامی کشورهای خارجی از دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش(دافوس) بازدید و در زمینه مسائل آموزشی و دفاعی با فرمانده این دانشگاه گفت وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی از وابستگان نظامی کشورهای خارجی امروز یکشنبه از دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش (دافوس) بازدید و در زمینه مسائل آموزشی و دفاعی با فرمانده این دانشگاه گفتگو کردند.

هیأت مذکور مرکب از ۳۲ وابسته نظامی از ۲۵ کشور در این بازدید از دانشکده‌های جنگ، فرماندهی ستاد، پشتیبانی ستاد و پژوهشکده عالی جنگ بازدید به عمل آوردند.

بازدید از کلاس های مختلف زمینی، پدافند، هوایی، دریایی، کتابخانه و بخش پایان نامه های دانشجویی، کلاس های جنگ الکترونیک و نمایشگاه اسناد تاریخی خلیج فارس از دیگر برنامه های هیأت بازدیدکننده بود.

کد مطلب 4199672

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