بازدیدوابستگان نظامی۲۵کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی از وابستگان نظامی کشورهای خارجی امروز یکشنبه از دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش (دافوس) بازدید و در زمینه مسائل آموزشی و دفاعی با فرمانده این دانشگاه گفتگو کردند.

هیأت مذکور مرکب از ۳۲ وابسته نظامی از ۲۵ کشور در این بازدید از دانشکده‌های جنگ، فرماندهی ستاد، پشتیبانی ستاد و پژوهشکده عالی جنگ بازدید به عمل آوردند.

بازدید از کلاس های مختلف زمینی، پدافند، هوایی، دریایی، کتابخانه و بخش پایان نامه های دانشجویی، کلاس های جنگ الکترونیک و نمایشگاه اسناد تاریخی خلیج فارس از دیگر برنامه های هیأت بازدیدکننده بود.