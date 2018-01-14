پاسداشت سپهر با طعم تند نقد از صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین مراسم شب شاعر ویژه پاسداشت مرحوم ابوالفضل سپهر از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه ۲۴ دی ماه در نخلستان اوج برگزار شد.

مطالبه گری به سبک سپهر

در این مراسم مصطفی محدثی خراسانی از شاعران انقلاب اسلامی در سخنانی عنوان کرد: شعر و ادبیات انقلاب اسلامی در دوره های مختلف از انقلاب به شکلی هوشمند حضور داشته است و به مطالبه گری پرداخته است و شک ندارم اگر مرحوم سپهر امروز در میان ما بود مطالبه ای از جنس مطالباتی داشت که این روزها مردم ما دارند.

وی افزود: او جریانی را در شعر انقلاب اسلامی انتخاب کرد و به جلو برد که بسیاری ناباورانه به آن نگاه می کردند و تناسبی را میان ةرفیت ادبی و بضاعت شاعرش نمی دیدنداما حجم گسترده تاثیرگذاری این جریان ادبی و مخاطبانش این مساله را به شکلی دیگر ثابت کرد و امروز نیز بزرگداشت او بدون شک آئین غبارروبی از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی است که سپهر دغدغه آن را داشت.

در ادامه مراسم محمد رضا وحید زاده از شاعران انقلاب اسلامی نیز به قرائت یادداشتی از خود درباره این شاعر پرداخت و محمد علی صمدی از دوستان مرحوم سپهر نیز به خاطراتی را از او برای حاضران بازگویی کرد.

شعری که صدا و سیما با آن مخالف بود

حمید داوودآبادی از نویسندگان دفاع مقدس نیز در ادامه این بزرگداشت در سخنانی و با یادکرد از مرحوم سپهر گفت: یادم هست وقتی شعرهای معروف سپهر با مطلع «اتل متل» را در نشریه فکه منتشر کردیم سازمان صدا و سیما آگهی معرفی نشریه ما را پخش نکرد و علتش را هم این مساله عنوان کردند که یکی از شاعران بزرگ آن روزگار درباره این اشعار عنوان کرده بود که اینها به حیثیت شعر فارسی لطمه می زند.

وی با بیان خاطره دیگری از شعرگویی مرحوم سپهر گفت: با جمعی از دوستان در اتاقی می نشستیم و خاطراتی از عملیات کربلای پنج بازگویی می کردیم. سپهر آنها را می شنید و زار می زد و شعری از مجموعه اتل متل را با استناد به آنها می سرود.

آنها که به شاعر انقلاب گفتند خزعبل

در بخش دیگری از مراسم رحیم چهره خند از دوستان مرحوم سپهر با اشاره به خصوصیات فردی و ادبی این شاعر گفت: او برای مخاطبش بنابراین نیاز فرهنگی روز جامعه اش قالب شهری را اختراع کرد و سرود. شعرهای معروف او که آن را با عبارت «اتل متل» می شناسیم را برای خواندن در مسجد می سرود و بعدها به خارج از مسجد هم رفت. یادم هست در همین دانشگاه تهران اساتیدی که امروز هم هستند می گفتند اینها خزعبل است و قابل تحلیل نیست اما سپهر به این حرفها اهمیتی نمی داد و کار خودش را می کرد.

وی در ادامه سخنان خود نیز به انتقاد ازوضعیت جلسات ادبی در تهران پرداخت و گفت: امروز بیش از ۴۰ جلسه شعر فقط در تهران برگزار می شود اما همه اش به اندازه یک ساعت کلاس، محتوا ندارد.

کنایه ده نمکی به دولت به سبک سپهر

در بخش دیگری از این مراسم مسعود ده نمکی روزنامه نگار و فیلمساز که برای سخنرانی دعوت شده بود با یادکرد خاطراتی از سالهای انتشار نشریه «شلمچه» گفت: شلمچه در سال ۷۵ محفل آدم هایی بود که وارد جنگ فرهنگی شده بودند، آدمهایی که شاید در زمره دسته چهارم از افرادی بودند که شهید باکری از آنها یاد کرده بود. آدمهایی که غصه می خورد و مبارزه می کردند و انگار تازه بعد از جنگ بود که جنگشان شروع شده بود.

وی با اشاره به نخستین روزهای حضور مرحوم سپهر در نشریه شلمچه گفت: در جلسه اولی که دیدمش به او گفتم به دنبال روزی هستی یا مباره. ما اینجا حقوقی نداریم بدهیم اما اگر می خواهی مبارزه کنی بیا. یادم است که به او گفتم شعر تو به درد من نمی خورد. من هنری می خواهم که جنگ فقر و غنا را نشان دهد. باید برای این جنگ شعر بگویی، شعر معروف مولا ویلا نداشت را به او دادم و به او گفتم باید چنین معترضانه شعر گفت. من شک ندارم که اگر امروز هم در میان ما بود شعر «اتل متل یک کلید» را می سرود و غیرتش اجازه نمی داد کسی در تریبون رسمی نظام بگوید ما امام زمان را هم پس از ظهور نقد می کنیم.

انتقاد تند جلیلی از معاونت سیما

در بخش دیگری از این مراسم وحید جلیلی از فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در سخنانی با یادکردی از حضور مرحوم سپهر در تلویزیون و در سالهای حیاتش گفت: من نمی دانم تلویزیون ما تا کی می خواهد به سیاست بها دادن به ضد انقلاب ها و سلطنت طلب ها ادامه دهد. اخیرا هم که شنیدم خود معاون سیما سینه سپر کرده که فلان نماد فیلم فارسی باید در رسانه جمهوری اسلامی به نمایش درآید. جالب این است این آدمها در بیرون، خود را ایثارگر جا می زنند اما وقتی قدرت رسانه ای کشور در دستشان قرار می گیرد با حقارت وانفعال نفسانی خودشان را به پادوی جریان فیلم فارسی مبدل می کنند. خوب است که سازمان لااقل آرشیو خودش را مرور کند تا ببیند که کارهای خوبی هم ساخته که می شود دوباره نمایشش داد وببینید که در حال طی کردن چه جریان انحطاط و نزولی است.

جلیلی در ادامه به نقش هنرمندان مردمی در انقلاب اشاره کرد و گفت: این هنرمندان هیچگاه دیده نشده و جدی گرفته نشدند اما در محیط کاری خود تاثیرات زیادی گذاشته اند. در میان آنها می توان از نقاشان مردمی سراغ گرفت تا شعرایی که زبان گویای انقلاب بودند. خوب است که در سرفصل جداگانه ای نیز به این هنرمندان توجه شود.

وی با اشاره به اینکه مرحوم سپهر توانسته بود نگاهی ویزه به ادبیات بومی وعامیانه ایران بیاندازد، گفت: امروز در فضای فرهنگی ما سکولاریزمی حاکم شده که اجازه نمی دهد پیوندی میان معارف انقلاب با فرهنگ بومی ما برقرار شود.

محمدصاق کوشکی از دیگر فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی خواستار توجه فعالان حوزه انیمیشن و اشعار مرحوم سپهر شد و گفت: او می تواند با شعرهایش فائز جریان شعر دفاع مقدس ما شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: سپهر در زمره افرادی بود که در جبهه انقلاب توانست آنچه را که باید ببیند و دیده هایش را قافیه جریان ادبی خود قرار داد. باید فرصتی فراهم کرد که این گنج بیشتر به مردم عرضه شود.

در پایان این مراسم مادر مرحوم ابوالفضل سپهر نیز با قرائت یادداشتی به یادکرد از فرزند خود و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم پرداخت.