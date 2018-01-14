زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر مرز استانهای ایلام و کرمانشاه - حوالی سومار را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

طول جغرافیایی این زمین لرزه ۴۵.۷۲ و عرض جغرافیایی آن ۳۳.۶۸ گزارش شده است.