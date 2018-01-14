زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر مرز استانهای ایلام و کرمانشاه - حوالی سومار را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
طول جغرافیایی این زمین لرزه ۴۵.۷۲ و عرض جغرافیایی آن ۳۳.۶۸ گزارش شده است.
کرمانشاه- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار در کرمانشاه را به لرزه درآورد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر مرز استانهای ایلام و کرمانشاه - حوالی سومار را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
طول جغرافیایی این زمین لرزه ۴۵.۷۲ و عرض جغرافیایی آن ۳۳.۶۸ گزارش شده است.
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