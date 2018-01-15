مه غلیظ در برخی از جاده های زنجان حاکم است

محمدامینی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بارش پراکنده برف برخی از مناطق استان زنجان را فراگرفته است، افزود: بارش پراکنده برف در آزادراه و ترانزیت زنجان-قزوین (حدفاصل کیلومتر ۲۰ تا ۶۰)، زنجان-طارم، زنجان-تهم-چورزق، سلطانیه-خدابنده (محدوده گردنه ده جلال) حاکم است و تردد با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه امکان‌پذیر است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف مه غلیظ و کاهش دید افقی در محورهای زنجان-طارم و زنجان-تهم-چورزق حاکم است و در ارتفاعات محورهای کوهستانی؛ تردد در تمام جاده‌های استان، با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه در جریان است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی در تمام جاده‌های استان توصیه می‌شود.

امینی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب‌العبور این استان به‌طور شبانه‌روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می‌دهند.