به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش در جلسه کمیته آب استان زنجان با محوریت بررسی و پیگیری برنامه کوتاهمدت تأمین آب شرب شهر زنجان با اشاره به برنامه دولت برای جبران عقبماندگیهای موجود در حوزه آب شرب استان اظهار کرد: با توجه به شرایط منابع آب زیرزمینی و افزایش نیاز به آب شرب، اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب با همکاری شرکت آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب استان با جدیت در حال پیگیری و تسریع است.
وی افزود: شرایط منابع آب زیرزمینی و افزایش نیاز به آب شرب، ضرورت استفاده از ظرفیت منابع آب سطحی و اجرای طرحهای جدید تأمین آب را بیش از گذشته نمایان کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در کنار طرحهای بلندمدت تأمین آب، یک برنامه کوتاهمدت و علاجبخش برای تقویت منابع تأمین آب شرب شهر زنجان تدوین شده است تا ضمن مدیریت نیاز آبی شهر، بخشی از نیازهای موجود تا پیش از بهرهبرداری از طرحهای بزرگ و بلندمدت تأمین آب، پوشش داده شود.
بیاتمنش با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای مسئول گفت: اجرای برنامه کوتاهمدت تأمین آب باید با جدیت دنبال شود تا در دوره پیشرو، پایداری منابع آب شرب شهر زنجان تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت تأمین آب به صورت مکمل دنبال میشوند و دستگاههای اجرایی باید با تسریع در فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود، زمینه بهرهمندی هرچه سریعتر شهروندان از ظرفیتهای جدید تأمین آب را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین بر استمرار جلسات و پیگیری مستمر اقدامات دستگاههای مرتبط تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت تأمین آب شرب و شرایط موجود، روند اجرای طرحها باید به صورت مستمر رصد و موانع موجود در مسیر اجرای آنها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
در این نشست، آخرین وضعیت اقدامات انجامشده از سوی دستگاههای مرتبط در زمینه برنامه کوتاهمدت تأمین آب شرب شهر زنجان از منابع آب سطحی بررسی و درباره مراحل اجرایی طرحها، اقدامات دستگاههای مسئول و موانع موجود بحث و تبادل نظر شد.
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