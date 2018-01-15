چطور «رونالدو» به روزهای بد ۱۲ سال پیش بازگشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ وقتی کریستیانو رونالدو تنها ۲۰ سال سن داشت، بازیکن تیم فوتبال منچستریونایتد بود و نیمه اول فصل را در شرایطی به پایان برد که تنها یک گل برای تیمش زده بود.

در آن زمان سر الکس فرگوسن هنوز در حال تراش دادن به الماس پرتغالی ‏اش بود که سومین فصلش با یونایتد را با ۳۳ بازی انجام داده و ۹ گل زده به پایان برد. این آخرین فصل او قبل از شروع درخشش و گلزنی‎های فراوان بود.

در سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸ و در سن ۳۲ سالگی حالا رونالدو به شرایط دوران نوجوانی بازگشته است. از فصل ۰۶-۲۰۰۵ یعنی ۱۲ سال پیش، ۴ گل زده در نیم‎فصل اول فصل جاری بدترین آماری بوده که رونالدو به نام خودش ثبت کرده است.

شاید به خاطر فرم نه‌چندان مناسب رونالدو هم باشد که رئال مادرید افت کرده و اختلاف امتیازش با بارسلونا به ۱۹ رسیده است. در واقع رونالدو در ۱۴ بازی اخیر در این فصل حاضر شده و در ۱۱ بازی از این بازی‌ها گلی نزده است.

آمار گل زدن او به طور میانگین هر ۳۱۱ دقیقه است و این برای بازیکنی مثل او یعنی فاجعه. اما بیرون از لالیگا او بازیکن همیشگی است، در لیگ قهرمانان اروپا او در ۶ بازی ۹ گل زده است.