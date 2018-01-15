حضور نظامی آمریکا و ترکیه در خاک سوریه اقدامی متجاوزانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در واکنش به تشکیل گروهکی مسلح در شمال سوریه به وسیله آمریکا تأکید کرد که دمشق وجود پایگاه های نظامی آمریکا و ترکیه در خاک خود را اقدامی متجاوزانه می داند.

مقداد به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت که وجود هرگونه پایگاه نظامی خارجی بدون رضایت دولت سوریه اقدامی اشغالگرانه و تجاوز به شمار می رود و دولت سوریه با این موارد بر همین اساس برخورد خواهد کرد. وی همچنین از ترکیه خواست تا همه نیروهای خود را از سوریه خارج کرده و در امور داخلی این کشور هم دخالت نکند.

وزارت خارجه سوریه پیشتر هم اعلام کرد که اقدام آمریکا برای ایجاد یک گروهک مسلح به بهانه تأمین امنیت مناطق شمالی سوریه غیر قابل قبول و نقض آشکار تمامیت ارضی سوریه است.

وزارت خارجه سوریه گفته بود که مردم سوریه و ارتش این کشور که ایستادگی و مقاومت و پیروزی علیه تروریسم را به زیباترین شکل به نمایش گذاشته اند عزم خود را جزم کرده و با گسترش دادن حاکمیت دولت سوریه بر تمامی اراضی این کشور، به وجود نیروهای آمریکایی یا عناصر وابسته به واشنگتن در سوریه پایان خواهند داد.