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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

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روحانی: وقتی امام زمان (عج) ظهور کرد آنوقت هم می شود نقد کرد

روحانی: وقتی امام زمان (عج) ظهور کرد آنوقت هم می شود نقد کرد

رئیس جمهور در جمع وزیر و مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر یک وقتی امام زمان (عج) ظهور کرد، آنوقت هم می شود نقد کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ۱۸ دی ماه در جمع وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به ضرورت نقد در هر شرایطی عنوان کرد: همه باید انتقاد بشوند استثنا نداریم ، تمام مسئولین در کشور قابل نقد هستند ، ما در کشور معصوم نداریم ، اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آنوقت هم میشود نقد کرد.

او  در ادامه افزود: پیامبر (ص) هم اجازه نقد می‌داد. دیگه بالاتر از پیامبر (ص) در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر (ص)  صحبت می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر (ص)  و می‌گفت: «حرفی که داری می‌زنی نظر توست یا وحی است؟» اگر پیامبر (ص)    می‌گفت: «نظر من است» انتقاد می‌کرد و می‌گفت: «من قبول ندارم». ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم. اگر نقد توأم باشه با امید، اراده و راه حل درست، همیشه مفید است. باید راه حل بدهیم.

بنابراین گزارش این اظهارت رئیس جمهور واکنش بسیاری از شخصیت ها و علمای اسلام را برانگیخت.

امروز دفتر رئیس جمهور در طلاعیه ای ضمن تکذیب انتساب این جمله به رییس جمهور که «امام زمان (عج) هم قابل نقد است»  تاکید کرد: باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه معصومین (ع) از مسلمات قطعی تشیع است.

کد مطلب 4200601

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
      15 3
      پاسخ
      مگه شک داری ظهور میکن که اینجور با شبهه میگی اگه یه وقت ظهور کرد؟
    • ایرانی مسلمان IR ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
      11 4
      پاسخ
      پیامبر (ص) و ائمه (ع) طبق آیه تطهیر از هرگونه انحراف و ناپاکی به دور هستند بنابراین اعمال اظهاراتشان نقد شدنی نیست بلکه هر که آنها را نقد کند بی ایمانی خودش را نشان میدهد
    • ناشناس CH ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
      8 1
      پاسخ
      معصومین اشتباه نمی کنند بنابر این نقدی بر آنها وارد نیست و حکومتشان حکومت عدل است که در آن دزد و رانت خوار جایی ندارند . حتی مقایسه کردن خود با معصوم گناه است
    • میثم IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
      4 3
      پاسخ
      در زمان پیامبر. ایشان را یک عده بی ایمان و مشرک نقد میکردند . خب منظور رییس جمهور هم همین است یعنی بهر حال فعل نقد در آن زمان مقابل پیامبر اتفاق می افتاده .
    • مهدی IR ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
      6 4
      پاسخ
      اگه منظور نقد امام زمان نیست پس چیه؟ چرا دفتر ریاست جمهوری این حرفو تکذیب میکنه. هنوز امام زمان نیومده اینطوری جبهه میگیرن اگه انشاالله امام زمان بیاد چیکار میکنن!!

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