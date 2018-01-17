تیلرسون: راهبرد ما در سوریه از بین بردن نفوذ ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در موسسه «هوور» دانشگاه استنفورد آمریکا به تشریح راهبرد این کشور در سوریه پرداخت.

وی حضور نظامی و سیاسی آمریکا در سوریه را برای منافع ملی آمریکا بسیار مهم دانست و مدعی شد که آمریکا تا نابودی کامل تروریست های داعش در این کشور می ماند.

تیلرسون بار دیگر با انتقاد از حکومت «بشار اسد» ادعاهای پیشین مقامات آمریکایی را در خصوص وی تکرار کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین دولت قبلی این کشور را به کم کاری و غفلت در خصوص سوریه متهم کرد و گفت این موضوع باعث گستاخی دمشق شده است.

به ادعای این مقام آمریکایی بشار اسد با وجود کمک های ایران و روسیه در حال مبارزه با معارضان بوده و با تروریست ها کاری ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تکرار ادعاهای مطرح شده در خصوص فعالیت ایران در سوریه پرداخت و گفت: این کشور به دنبال مستقر کردن نیروهای سپاه پاسداران در سوریه است.

تیلرسون تاکید کرد ایران با حضور در سوریه، در موقعیتی است که می تواند منافع آمریکا و متحدانش را تهدید کند.

وی از بین بردن نفوذ ایران در سوریه، ایجاد شرایطی برای بازگشت آوارگان و نابودی سلاح های کشتار جمعی سوریه را از جمله اهداف اصلی واشنگتن در سوریه عنوان کرد.

تیلرسون در عین حال از روسیه خواست رئیس جمهور سوریه را برای مشارکت سازنده در مذاکرات ژنو ترغیب کند.

