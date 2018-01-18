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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۷

به یاد دریادلان جان سوخته کشورمان صورت گرفت؛

برگزاری مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در صحنه

برگزاری مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در صحنه

کرمانشاه- به یاد دریادلان جان سوخته کشورمان، مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در صحنه استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های استان کرمانشاه، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردان و دریادلان کشتی سانچی، مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در کتابخانه عمومی شهید باهنر کندوله شهرستان صحنه برگزار شد.

الهام امیری، کتابدار کتابخانه عمومی شهید باهنر کندوله شهرستان صحنه در اینخصوص گفت: در این  برنامه که با حضور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه برگزار شد.

هدف ما از برگزاری این مسابقه این بوده که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی کنیم و اعضای کتابخانه به کشیدن نقاشی با همین موضوع پرداختند.

کد مطلب 4203164

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