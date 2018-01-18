برگزاری مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های استان کرمانشاه، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردان و دریادلان کشتی سانچی، مسابقه نقاشی «کوچ پرستوها» در کتابخانه عمومی شهید باهنر کندوله شهرستان صحنه برگزار شد.

الهام امیری، کتابدار کتابخانه عمومی شهید باهنر کندوله شهرستان صحنه در اینخصوص گفت: در این برنامه که با حضور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه برگزار شد.

هدف ما از برگزاری این مسابقه این بوده که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی کنیم و اعضای کتابخانه به کشیدن نقاشی با همین موضوع پرداختند.