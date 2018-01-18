توقعات از پارس جنوبی جم بالا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر پنجشنبه در پایان مسابقه پارس جم و استقلال خوزستان اظهار داشت: در نیمه دوم بازی را خوب شروع نکردیم و گل را دریافت کردیم و جانانه جنگیدیم ولی به گل نرسیدیم.

وی ادامه داد: در روزی که مستحق برد بودیم نتوانستیم ببریم و هواداران را ناراحت به سوی خانه روانه کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم اضافه کرد: ما باید فشار را از روی تیم خود برمی‌داشتیم و نمی‌خواستیم دروغ بگوییم. تلاش خودمان را کردیم و امروز هم در بالای جدول هستیم.

وی ادامه داد: امروز شرمنده هواداران شدیم و نتوانستیم که برنده شویم. هواداران ما امروز با یک تساوی هم ناراحت می‌شوند چون توقعات از ما بالا رفته است.

تارتار بیان کرد: وقتی تیم نتیجه بگیرد تماشاگران بیشتری به ورزشگاه می‌آیند و امیدواریم در ادامه لیگ هم بتوانیم نتایج مورد نظر را کسب کنیم.

مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و استقلال خوزستان با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.