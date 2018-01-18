افزایش خدمات رایگان به سالمندان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنج شنبه در نشست شورای ساماندهی سالمندان با اشاره به اینکه گسترش خدمات رایگان به سالمندان در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید در مسیر کمک به سالمندان، برخی از خدمات خود را در بخش های مختلف بهداشتی، توانبخشی، فرهنگی، اجتماعی و ... به صورت رایگان در اختیار سالمندان قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید تلاش شود که ارائه خدمات با کیفیت درمانی و بهداشتی به سالمندان ارائه شود.

ارائه خدمات فصلی توسط پزشکان متخصص به سالمندان ضروری است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ارائه خدمات فصلی توسط پزشکان متخصص ویژه سالمندان ضروری است و دانشگاه علوم پزشکی در این مسیر حرکت کند.

وی ادامه داد: ایجاد روحیه نشاط و شادابی در سالمندان استان ضروری است و باید تلاش کرد این امر محقق شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید در راستای حفظ سلامت سالمندان در استان حرکت کرد.