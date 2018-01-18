به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیا دلیری شامگاه پنجشنبه در همایش آینده طبیعت ایران به میزبانی سالن هلالاحمر شاهرود بابیان اینکه ۴۲درصد جنگلهای شمال کشور رو به قهقرا است، ابراز داشت: زیان و آسیب وارد به محیطزیست بههیچوجه قابلبرگشت نیست؛ اقدامات پس از مشاهده شاید سود ده باشد اما به خاطر مسائل اکولوژیک در درازمدت فاجعههای اقتصادی را به بار خواهد آورد.
وی بابیان اینکه هفت برابر استانداردهای موجود از جنگلهای کشور بهرهبرداری شده است، افزود: با نامساعد کردن شرایط زیستی گونههای شمشاد و ممرز و انجیری را به سمت نابودی هدایت کردیم و گونه راش که ۳۰درصد جنگلهای کشور را تشکیل میدهد امروز رو به انقراض است.
۱۲۶هزار هکتار از جنگلهای شمال تنها در پنج سال گذشته دچار آفت شده است
رئیس انجمن جنگل بانی ایران بابیان اینکه از سال ۷۵تاکنون حدود ۷۰گونه درخت جنگلهای شمالی کشور در معرض طغیان آفات قرار دارد، ابراز داشت: این آفات ۳۵۰هزار هکتار از جنگلهای شمال ایران را درگیر خودش کرده است که این مقدار برای انسان خطرآفرین و باعث ایجاد بیماری میشود.
کیا دلیری بابیان اینکه ۱۲۶هزار هکتار از جنگلهای شمال تنها در پنج سال گذشته دچار آفت شده است، تصریح کرد: یک نوع آفت مانند ملخ دریایی که مربوط مناطق کویری بود را امروز در شمال کشور مشاهده میکنیم که نشان میدهد الگوهای زمانی و مکانی دچار تغییر شده است.
وی بابیان اینکه در کمربند خشکسالی و خشونت و زلزله قرار داریم، افزود: تا زمانی اطرافمان سرشار از انواع اتفاقات تلخ و خشونت باشد به ارزشهای انسانی و درنهایت گیاهان و جانداران توجهی نخواهد شد.
فقر یکی از عوامل بهره برداری غیر اصولی از جنگل ها
رئیس انجمن جنگل بانی ایران بابیان اینکه خوشبختانه با تصویب قوانین مناسب دیگر کسی نمیتواند بدون طرح و برنامه به حریم جنگل وارد شود، ابراز داشت: ۴۰سال قبل بهرهبرداری سنتی از جنگل بدون علم صورت گرفت و امروز با بهرهبرداری از جنگل با علم شاهد خسارتهای بیشتر در دوره دوم هستیم.
کیا دلیری در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل بهرهبرداری غیراصولی از جنگل فقر است که افراد سودجو روستانشینان را برای بهرهکشی خودشان به کار میگیرند تا پتانسیلهای موجود را از بین ببرند.
وی افزود: با سو مدیریت که بهواسطه نبود آموزش و تحقیقات تصمیمگیریها صورت میگیرد باعث شد تا محیطزیست روند نابودی را طی کند که متأسفانه اکثر مدیران از تعهد بیبهره هستند و باید پرسید این رویه تا کی قرار است ادامهدار باشد.
عدم توسعهیافتگی بیقاعده جنگلها را به نابودی سوق می دهد
رئیس انجمن جنگل بانی ایران عدم توسعهیافتگی بیقاعده را یکی دیگر از عوامل نابودی جنگلها برشمرد و ابراز داشت: در ایران علیرغم دارا بودن منابع نفت و گاز، هشت و نیم میلیون مترمکعب مصرف چوب سوخت داریم و به ساخت کارخانههای اقدام کردیم که زمینه تهیه مواد اولیه آن فراهم نشده است و تلاش میکنیم تا سمنان را بدون آنکه توجیهپذیر باشد صنعتی کنیم که همه این موارد به عدم درک توسعه بهواسطه مدیران منتهی میشود.
کیا دلیری بابیان اینکه در پهنای کشور تنها هفت درصد جنگل وجود دارد، تصریح کرد: جنگلهای هیرکانی تنها یک درصد جنگلهای ایران را شامل میشود که با این رویه تخریب تا سی سال آینده دیگر جنگلی برای ایران وجود نخواهد داشت.
وی بابیان اینکه دو میلیون هکتار از جنگلهای ایران در حال نابودی است، افزود: در طی چهار الی پنج سال گذشته ۴۰میلیون اصله درخت جنگلهای ایران بابی تدبیری خشک شد و در ۲۰۰هکتار آتشسوزی اتفاق افتاد که نشان میدهد تا زمانی مطالبه گر نباشیم مسئولیتپذیری نیز اتفاق نخواهد افتاد.
در این همایش از کتاب قرق شکسته جنگل های هیرکانی تالیف حنیف رضا گلزار نیز رونمایی شد.
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