به گزارش خبرگزاری مهر، طبق ادعای «اسپرت مدیاست» جذب امره جان توسط تیم فوتبال یوونتوس آن هم به عنوان بازیکن آزاد یکی از اولویتهای باشگاه ایتالیایی در فصل نقل و انتقالاتی است و این تیم ادعا کرده همه تلاشش را خواهد کرد تا هافبک لیورپول را به خدمت گیرد.
امرهجان در تابستان به پایان قراردادش با تیم انگلیسی میرسد، به همین دلیل با وجود این که هنوز هیچ توافقی بین دو طرف حاصل نشده، در تورین هواداران بر این باورند که کار انتقال او به یوونتوس تمام و قطعی شده است.
جوزپه ماروتا، مدیر یوونتوس، در گفتگو با اسکای در این باره گفته بود که نمیداند جان قراردادش را با لیورپول تمدید میکند یا نه و البته قول میدهد همه تلاششان را برای جذب این بازیکن بکنند.
از طرفی این بازیکن خودش سعی کرده از صحبت درباره آیندهاش کمی فاصله بگیرد و گفته مدیر برنامه هایش همه گزینهها را بررسی کرده و تا تابستان میخواهد در لیورپول بماند. او همچنین این موضوع را هم اعلام کرده که نه با یوونتوس و نه با هیچ تیم دیگری هنوز قرارداد امضا نکرده و این یعنی در آینده برای این بازیکن هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
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