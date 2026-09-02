به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی ظهر چهارشنبه در نشست آموزشی کارگزاران استان‌های کردستان، همدان و کرمانشاه در اردوگاه امام علی(ع) سنندج اظهار کرد: توسعه بیمه اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه برای روستاییان، کشاورزان و عشایر است.

وی با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای در سه استان کردستان، همدان و کرمانشاه افزود: بیش از ۷۰ درصد جامعه هدف در این سه استان عضو صندوق هستند و کردستان نیز با پوشش حدود ۷۰ درصدی، شرایط مناسبی دارد.

قادرمرزی بیان کرد: ۶۷ درصد جامعه هدف در همدان، ۷۶ درصد در کرمانشاه و حدود ۷۰ درصد در کردستان به عضویت صندوق درآمده‌اند؛ همچنین سهم بیمه‌شدگان فعال در کردستان ۵۳ درصد، کرمانشاه ۵۰ درصد و همدان ۵۰.۲ درصد است که در مقایسه با میانگین کشوری، وضعیت مطلوبی محسوب می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با وجود این عملکرد، هنوز بخشی از جامعه هدف در این استان‌ها تحت پوشش قرار نگرفته‌اند و باید با افزایش اطلاع‌رسانی و فعالیت کارگزاران، زمینه عضویت افراد بیشتری فراهم شود.

۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه بیمه روستاییان

وی با اشاره به حمایت دولت از بیمه روستاییان گفت: در بودجه عمومی کشور ۲۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه بیمه جامعه روستایی اختصاص یافته که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حمایت دولت از این بخش است.

قادرمرزی افزود: بیمه‌شدگان بر اساس توان و درآمد خود می‌توانند سطح بیمه‌پردازی را انتخاب کنند و دولت نیز متناسب با آن، سهم خود را در قالب یارانه پرداخت می‌کند.

وی تأکید کرد: انتخاب سطوح بالاتر بیمه‌پردازی می‌تواند در افزایش مستمری دوران بازنشستگی اثرگذار باشد و لازم است کارگزاران، جامعه هدف را نسبت به این موضوع آگاه کنند.

دارایی صندوق به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به عملکرد مالی صندوق اظهار کرد: ارزش دارایی صندوق طی ۲۲ ماه گذشته از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: مجموع ارزش دارایی‌های صندوق نیز بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این منابع متعلق به روستاییان، کشاورزان و عشایر عضو صندوق است؛ بنابراین صیانت از ارزش این دارایی‌ها و افزایش بازدهی آنها از اولویت‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

قادرمرزی گفت: حدود ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق در بازار سرمایه و ۲۰ درصد در حوزه املاک سرمایه‌گذاری شده و تلاش می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه کارشناسی، تخصص و آینده‌نگری انجام شود.

۲۰ میلیون روستایی در کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت جامعه روستایی اظهار کرد: حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در قالب حدود ۶.۵ میلیون خانوار را شامل می‌شود و نزدیک به ۳۰۰ هزار خانوار نیز در جامعه عشایری قرار دارند.

وی افزود: گستردگی جامعه هدف نشان می‌دهد توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تنها یک برنامه رفاهی نیست، بلکه اقدامی مهم برای تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است.

قادرمرزی همچنین بر نقش کارگزاران در توسعه پوشش بیمه‌ای تأکید کرد و گفت: یک هزار و ۵۵۵ کارگزار در کشور به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کنند و افزایش آگاهی مردم از مزایای بیمه، مهم‌ترین مسیر برای تکمیل پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر است.

۶۰ کارگزار، خدمات بیمه اجتماعی را به روستاییان کردستان ارائه می‌کنند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان نیز در این جلسه گفت: ۶۰ کارگزار صندوق در استان، خدمات بیمه‌ای را به جامعه هدف ارائه می‌کنند و توسعه این پوشش، گامی برای تقویت امنیت اقتصادی روستاییان و عشایر است.

امجد حسین پناهی بیان کرد: گسترش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، نقش مهمی در تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد پشتوانه اقتصادی برای این قشر دارد.

وی افزود: دسترسی گسترده‌تر مردم مناطق روستایی و دورافتاده به خدمات بیمه‌ای نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت و تجربه کارگزاران است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان ادامه داد: نشست‌های آموزشی کارگزاران فرصت مناسبی برای بررسی چالش‌ها، انتقال تجربه و شناسایی راهکارهای افزایش پوشش بیمه‌ای در استان‌هاست.

حسین‌پناهی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌رسانی به جامعه هدف گفت: توسعه بیمه اجتماعی فقط افزایش شمار بیمه‌شدگان نیست، بلکه زمینه‌ای برای ایجاد امنیت اقتصادی و اطمینان خاطر بیشتر کشاورزان، روستاییان و عشایر در آینده است.

وی بیان کرد: اکنون ۶۰ کارگزار صندوق در نقاط مختلف کردستان به مردم خدمات ارائه می‌دهند که بیشترین تعداد با ۱۱ کارگزار در سقز و کمترین تعداد با سه کارگزار در بیجار مستقر هستند.