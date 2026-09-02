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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

صادرات فرآورده‌های دامی استان تهران به ۴۲ کشور

صادرات فرآورده‌های دامی استان تهران به ۴۲ کشور

تهران- مدیرکل دامپزشکی استان تهران از صادرات بیش از ۱۲ هزار تن محصولات لبنی این استان به ۴۲ کشور خبر داد.

احمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مأموریت دامپزشکی صرفاً به درمان و مراقبت از دام محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخش مهمی از زنجیره «مزرعه تا سفره» تحت نظارت دامپزشکی قرار دارد و فعالیت این مجموعه، سلامت دام، فرآورده‌های خام دامی، امنیت غذایی، سلامت عمومی، تولید، اشتغال و تجارت را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

وی حفظ سرمایه دامی و پیشگیری از بیماری‌ها را یکی از مأموریت‌های اصلی این دستگاه عنوان کرد و افزود: طی پنج ماه نخست سال جاری، حدود سه میلیون رأس دام سبک و سنگین و نزدیک به ۵۵ میلیون قطعه طیور در قالب برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها واکسینه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین به اجرای برنامه‌های سمپاشی واحدهای دامی و مقابله با انگل‌های خارجی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این خدمات، به‌ویژه در روستاها و مناطق عشایری، به صورت رایگان ارائه شده است.

شریعتی با تأکید بر اصل «پیشگیری مقدم بر درمان» افزود: کنترل بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان، علاوه بر کاهش خسارت تولیدکنندگان و حفظ سرمایه دامی، مستقیماً با سلامت جامعه ارتباط دارد و از انتقال بیماری به جمعیت انسانی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به گستردگی شبکه نظارت بهداشتی دامپزشکی استان تهران گفت: حدود ۱۵ هزار مرکز مرتبط با تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان فعالیت دارند که تحت نظارت مستمر اکیپ‌های دامپزشکی قرار دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: در پنج ماه نخست امسال نزدیک به ۴۰ هزار بازدید بهداشتی از کشتارگاه‌ها، مراکز تولید و عرضه، ناوگان حمل فرآورده‌های دامی و سایر مراکز مرتبط انجام شده و در نتیجه این نظارت‌ها، حدود ۸۷ تن فرآورده غیرقابل مصرف انسانی از چرخه مصرف خارج و معدوم شده است.

شریعتی با اشاره به نقش دامپزشکی در توسعه صادرات نیز اظهار کرد: ایران که در مقاطعی واردکننده برخی محصولات لبنی بود، امروز توانسته است فرآورده‌های دامی و لبنی خود را به ۴۲ کشور جهان صادر کند و اعتبار نظام نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی، یکی از پشتوانه‌های حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: طی پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار تن فرآورده لبنی شامل شیرخشک، انواع ماست، پنیر، کره و سایر محصولات به بازارهای صادراتی ارسال شده است. صادرات پوست، پشم، روده و سایر آلایش‌های دامی نیز با نظارت بهداشتی دامپزشکی از مرحله تولید تا بسته‌بندی و خروج از کشور انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین از ثبت یک دستاورد در حوزه دام‌های اصلاح‌نژادی خبر داد و گفت: در حالی که کشور در گذشته واردکننده گاو هلشتاین بود، در پنج ماه نخست سال جاری ۵۰۰ جنین گاو نیز صادر شده است.

شریعتی در پایان تأکید کرد: فعالیت دامپزشکی اگرچه بخش زیادی از آن دور از دید عمومی انجام می‌شود، اما آثار آن به طور مستقیم در سلامت مردم، امنیت غذایی، پایداری تولید، اشتغال و توسعه صادرات قابل مشاهده است.

کد مطلب 6935535

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