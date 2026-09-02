احمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مأموریت دامپزشکی صرفاً به درمان و مراقبت از دام محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخش مهمی از زنجیره «مزرعه تا سفره» تحت نظارت دامپزشکی قرار دارد و فعالیت این مجموعه، سلامت دام، فرآورده‌های خام دامی، امنیت غذایی، سلامت عمومی، تولید، اشتغال و تجارت را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

وی حفظ سرمایه دامی و پیشگیری از بیماری‌ها را یکی از مأموریت‌های اصلی این دستگاه عنوان کرد و افزود: طی پنج ماه نخست سال جاری، حدود سه میلیون رأس دام سبک و سنگین و نزدیک به ۵۵ میلیون قطعه طیور در قالب برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها واکسینه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین به اجرای برنامه‌های سمپاشی واحدهای دامی و مقابله با انگل‌های خارجی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این خدمات، به‌ویژه در روستاها و مناطق عشایری، به صورت رایگان ارائه شده است.

شریعتی با تأکید بر اصل «پیشگیری مقدم بر درمان» افزود: کنترل بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان، علاوه بر کاهش خسارت تولیدکنندگان و حفظ سرمایه دامی، مستقیماً با سلامت جامعه ارتباط دارد و از انتقال بیماری به جمعیت انسانی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به گستردگی شبکه نظارت بهداشتی دامپزشکی استان تهران گفت: حدود ۱۵ هزار مرکز مرتبط با تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان فعالیت دارند که تحت نظارت مستمر اکیپ‌های دامپزشکی قرار دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: در پنج ماه نخست امسال نزدیک به ۴۰ هزار بازدید بهداشتی از کشتارگاه‌ها، مراکز تولید و عرضه، ناوگان حمل فرآورده‌های دامی و سایر مراکز مرتبط انجام شده و در نتیجه این نظارت‌ها، حدود ۸۷ تن فرآورده غیرقابل مصرف انسانی از چرخه مصرف خارج و معدوم شده است.

شریعتی با اشاره به نقش دامپزشکی در توسعه صادرات نیز اظهار کرد: ایران که در مقاطعی واردکننده برخی محصولات لبنی بود، امروز توانسته است فرآورده‌های دامی و لبنی خود را به ۴۲ کشور جهان صادر کند و اعتبار نظام نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی، یکی از پشتوانه‌های حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: طی پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار تن فرآورده لبنی شامل شیرخشک، انواع ماست، پنیر، کره و سایر محصولات به بازارهای صادراتی ارسال شده است. صادرات پوست، پشم، روده و سایر آلایش‌های دامی نیز با نظارت بهداشتی دامپزشکی از مرحله تولید تا بسته‌بندی و خروج از کشور انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین از ثبت یک دستاورد در حوزه دام‌های اصلاح‌نژادی خبر داد و گفت: در حالی که کشور در گذشته واردکننده گاو هلشتاین بود، در پنج ماه نخست سال جاری ۵۰۰ جنین گاو نیز صادر شده است.

شریعتی در پایان تأکید کرد: فعالیت دامپزشکی اگرچه بخش زیادی از آن دور از دید عمومی انجام می‌شود، اما آثار آن به طور مستقیم در سلامت مردم، امنیت غذایی، پایداری تولید، اشتغال و توسعه صادرات قابل مشاهده است.